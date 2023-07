Lugo, divelti cento alberi e 200 segnali stradali

L’attenzione dei settori lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni del comune di Lugo è ora concentrata sui danni provocati dal tornado di una settimana fa. "Tutte le frazioni a Nord del territorio comunale, da Voltana a Belricetto, da Giovecca a Chiesanuova sono state colpite – spiega l’assessora ai lavori pubblici e protezione civile, Veronica Valmori. "Ancora non siamo in grado di avere una conta esatta della gravità dell’impatto sia in termini economici sia in termini strutturali. Di certo sono collassati a terra un centinaio di alberi di proprietà del comune e circa 200 segnali stradali, completamente divelti. L’intervento per liberare le strade dagli ingombri è stato immediato".

I danni subiti dal patrimonio pubblico sono stati importanti. "La caduta di un albero ha rotto un terrazzo della scuola di Voltana – continua –. Dei coppi sono volati via dal tetto di Villa Ortolani, sede della delegazione comunale di Voltana dove anche l’antenna è stata danneggiata. Dovremo controllare lo stato del centro civico di Giovecca. Il telo di copertura della piastra sportiva di Voltana si è rotto e le pensiline sono volate via. Poi c’è il problema dei rifiuti e soprattutto dell’eternit, ancora presente nelle coperture di privati che, con il vento è volato anche nelle aree pubbliche. Per affrontare gli interventi urgenti in questa fase abbiamo stanziato circa 250mila euro".

Le dichiarazioni di inagibilità, legate ai danni causati dal tornado, potrebbero interessare – precisa Valmori –, un centinaio di immobili di proprietà di privati. Nei prossimi giorni usciranno delle ordinanze specifiche per il sostegno alla popolazione". Intanto proseguono anche gli interventi pianificati per ripristinare le condizioni di fossi ed edifici dopo l’alluvione del maggio scorso. "Stiamo intervenendo nel tratto fra San Lorenzo e Cà di Lugo dove è ancora in funzione il cantiere della Regione finalizzato al ripristino dell’argine. Parallelamente – sottolinea Valmori– partiranno anche gli interventi sulle scuole funzionali alla riapertura di settembre ad eccezione dell’asilo Capucci che necessita di un intervento più importante, del valore di circa 5-600.000 euro. I bambini saranno distribuiti temporaneamente fra Fondo Stiliano ed il Tondo".

Accanto agli interventi che inseguono le emergenze, c’è la pianificazione ordinaria che vede protagonisti alcuni cantieri, ad iniziare da quello del nuovo Auditorium. "A breve sarà smontato il fabbricato attuale per fare posto ai nuovi spazi – continua Valmori –. A inizio settembre procederemo con il rifacimento della copertura della scuola di San Bernardino e andremo a concretizzare gli interventi per creare le vasche di laminazione a Lugo Ovest e Sud. Prosegue intanto la progettazione anche della nuova palestra nell’area dell’ex Di Più dove andranno le società sportive che occupavano gli spazi del nuovo auditorium". Altri due interventi sono in lista, la sistemazione di Piazza XIII Giugno, dopo la lunga vicenda che la vede ancora protagonista, e la realizzazione della nuova scuola di infanzia La Filastrocca nell’area di Taglio Corelli, al centro delle polemichelegate alla difesa da parte dei cittadini dei 22 pioppi che saranno sacrificati per i lavori.

"Per la Piazza vogliamo che la ditta faccia partire i lavori a inizio novembre – dice –. Il cantiere della Filastrocca partirà a settembre. La ditta ci ha chiesto di aspettare fino a quel momento. Dopo di che si partirà con il cantiere e con l’abbattimento degli alberi. Utilizzeremo questa attesa – conclude – per verificare con il Consorzio di Bonifica se la quota prescritta per alzare la costruzione rispetto al piano della strada deve essere aumentata rispetto alle stime del prima alluvione oppure no".

Monia Savioli