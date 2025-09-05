Lugo diventa la capitale del fumetto d’autore

Che il fumetto si stia imponendo sempre di più come forma di espressione culturale di riferimento è un dato di fatto. Lugo, grazie alla presenza e alla collaborazione della fumetteria Momomanga e al supporto offerto dalla biblioteca Trisi, resta al passo coi tempi e ospita una serie di incontri con gli autori più famosi. Ad organizzarli, i titolari di Momomanga, Claudio Lolli e Celeste Naldoni, a partire già da domani.

"La collaborazione con la biblioteca Trisi è nato in modo sperimentale per poi consolidarsi nel tempo, nonostante le lunghe pause imposte dagli eventi atmosferici – spiega Lolli –. Con questa rassegna stiamo realizzando quello che era il nostro sogno: portare a Lugo uno o più artisti per quello che viene chiamato "meet and greet", incontro nel quale l’artista firma copie di libri, crea disegni e risponde alle domande del pubblico".

Il calendario che al momento offre 5 date certe, inaugurerà con la presenza di Andrea Castellan, "Casty", uno dei più celebri disegnatori della scuderia Disney, noto anche per aver rilanciato il personaggio di Topolino. A partire dalle 10, "Casty" sarà presente nella fumetteria di via Foro Boario 5 per firmare copie e realizzare disegni per poi spostarsi, alle ore 21, nel Pavaglione dove sarà intervistato da Claudio Lolli (in caso di pioggia, l’incontro sarà al Salone Estense).

Gli incontri divulgativi proseguiranno sabato 4 ottobre con Marco Santucci e Maria Laura Sanapo, disegnatori impegnati soprattutto all’estero anche con l’americana Dc Comics. Si inizierà sempre al mattino con la presenza in fumetteria e poi alle 21, direttamente al Salone estense per l’incontro con il pubblico dedicato al mito del super eroe.

Il copione sarà lo stesso anche il 18 ottobre quando un nutrito gruppo di artisti capeggiati da Federica Di Meo presenterà il terzo numero della rivista antologica Manga Issho ed il 22 novembre quando saranno ospiti il disegnatore Carmine Di Giandomenico, uno dei più famosi fumettisti italiani nel mondo che ha lavorato per Marvel, Dc Comics, Bonelli, e Alessandro Bilotta, tra i più importanti sceneggiatori della Nona Arte premiato con il Gran Guinigi nel 2023 per il suo ultimo progetto, la serie Eternity.

A distanza di oltre 20 anni dalla realizzazione congiunta del fumetto cult distopico La Dottrina saranno messi a confronto per ricordare la genesi e lo sviluppo del progetto oltre alla sua attualità. Infine, il 7 marzo, arriverà a Lugo Elena Casagrande, fumettista attualmente in forza a Marvel, che nel 2021 ha vinto l’Eisner Award ("l’Oscar" del fumetto) per le sue tavole sulla serie dedicata a Vedova Nera. Gli incontri pubblici sono ad accesso libero. Per info 0545/22449 (anche Whatsapp), mail info.momomanga@gmail.com.

Monia Savioli