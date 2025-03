Lugo, ecco le nuove mappe del Cimitero monumentale

Un cimitero più accessibile e valorizzato. Sarà inaugurata nella mattina di sabato la nuova segnaletica orizzontale e verticale del cimitero monumentale di Lugo, in viale De Brozzi 81. Alle 10.30 è in programma la cerimonia inaugurale aperta a tutta la cittadinanza, che costituisce la fase conclusiva del progetto ’Nuove mappe per il cimitero monumentale di Lugo’ e alla quale prenderanno parte l’assessora ai lavori pubblici del Comune di Lugo Veronica Valmori, l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato, Maura Murizzi del settore Patrimonio culturale della Regione Emilia Romagna, il dirigente del Liceo di Lugo Giancarlo Frassineti e Paolo Gagliardi, presidente dell’associazione Storia e memoria della Bassa Romagna, con l’accompagnamento musicale di Nicoletta Bassetti.

Verrà presentato il frutto di un progetto finanziato dalla Legge regionale 21/2022, che ha portato alla realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale coerente con gli approfondimenti storico-artistici sulle più importanti tombe e opere d’arte presenti nel cimitero.

Avviato nel 2023, il progetto ha comportato una prima fase di lavoro inerente la scelta di 18 sepolcri di particolare pregio artistico o significato storico, appartenenti o a lughesi molto illustri come Francesco Baracca, Francesco Balilla Pratella, Leo Longanesi e Gregorio Ricci Curbastro, del quale ricorre il centenario della morte, o di particolare bellezza, vedi le tombe realizzate dai fratelli Visani, famiglia di scultori lughesi di acclarato talento. L’individuazione dei primi 18 sepolcri storici, a cui se ne aggiungeranno altri in futuro, è stata a cura dell’Ufficio tecnico del Comune di Lugo con l’associazione Storia e memoria della Bassa Romagna, e le tombe prescelte sono state fotografate da Luca Nostri e implementate in un’apposita sezione del sito del Comune dedicata ai Sepolcri storici del Cimitero (sezione ’Vivere il comune’ e ’Luoghi’).

Dopo questa prima fase, nel 2024 si è proceduto a elaborare una nuova segnaletica orizzontale e verticale per migliorare l’accessibilità del cimitero mantenendosi esteticamente in coerenza con il lavoro storico fatto nei mesi precedenti. Una volta autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la segnaletica è stata realizzata da una ditta che prodotto le mappe poste all’ingresso del cimitero. La mappa è dotata di QR code che rimandano alla pagina del sito web del Comune contenente le informazioni sui sepolcri storici.

"Con questo lavoro sulle mappe e la segnaletica riusciamo a rendere più accessibili gli spazi del Cimitero monumentale, valorizzando un sito importante del nostro patrimonio storico e culturale – commentano Veronica Valmori e Gianmarco Rossato –. Il lavoro di documentazione sui Sepolcri storici è stato portato a termine grazie al fondamentale apporto dell’associazione Storia e memoria della Bassa Romagna e curato nei minimi dettagli".