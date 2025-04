Lugo, erbacce al cimitero: "Il meteo ostacola gli sfalci"

Quella della manutenzione del cimitero di Lugo è ormai diventata una lotta contro il meteo. Almeno è così che la sindaca, Elena Zannoni, giustifica la presenza delle erbacce infestanti che continuano a crescere fra una tomba e l’altra e hanno fatto irritare parecchi lughesi. "Capisco perfettamente l’alta attenzione dei lughesi verso i luoghi che ospitano i propri defunti – spiega Zannoni – e noi intendiamo mettere tutto l’impegno possibile per mantenere i nostri cimiteri in condizioni ottimali. Nell’attenzione costante però dobbiamo tener conto delle condizioni meteorologiche in cui ci troviamo, caratterizzate da un’alternanza di caldo e piogge continue che stanno rendendo complessa la gestione del verde in tutti i contesti, pubblici e privati. L’erba cresce rapidamente e, a causa del terreno impregnato d’acqua, le operazioni di sfalcio e di pulizia risultano difficoltose: l’uso dei macchinari rischierebbe infatti di danneggiare il suolo e le stesse attrezzature. La stessa condizione si sta verificando anche lungo le strade di tutto il comprensorio. Apprezziamo il lavoro svolto sui viali del cimitero monumentale, che sono stati sistemati, mentre per le altre aree del cimitero stiamo attendendo condizioni meteo più favorevoli per procedere con il diserbo e pulizia. Nel tentativo di raggiungere un equilibrio adeguato, il gestore sta anche valutando soluzioni più durature. Ci scusiamo per eventuali disagi e assicuriamo il massimo impegno".

Sui social non mancano le polemiche. Ciò che, in particolare, sembra creare molto malumore è il confronto tra l’attenzione posta al viale della parte monumentale, dove la terra è stata sbancata per portare via le erbacce e di nuovo ricollocata, e le altre zone del cimitero che si trovano in uno stato ben diverso. Lo stesso problema si era verificato in prossimità delle festività dei Santi e dei morti, a inizio novembre, quando il meteo aveva reso impossibile gli interventi per via del fango.

Monia Savioli