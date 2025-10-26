Lugo, ex Buche Gattelli. Partiti i primi lavori

Con l’approvazione da parte della Giunta sono partiti i primi lavori alle ex buche Gattelli, la cui valorizzazione è inserita nell’ambito degli interventi di rafforzamento della rete ecologica regionale Recore. L’intervento, finanziato per un importo complessivo di 461.242 euro permetterà di trasformare l’area, ora perlopiù chiusa al pubblico e spesso inaccessibile, in una zona percorribile di grande valore naturalistico, urbanistico ed educativo. La spesa, ripartita nei due anni di interventi, prevede da ottobre a dicembre 2025 la preparazione dei terreni per circa 22.000 euro e da gennaio a novembre 2026, mese in cui è stata programmata la chiusura del cantiere, l’esecuzione dei lavori veri e propri destinati a modificare completamente la fisionomia delle ex buche. Considerato strategico per le sue caratteristiche ambientali, il sito sarà dotato di una nuova area umida permanente caratterizzata da acque basse, ottenuta tramite la riprofilazione del terreno.

L’ intervento consentirà di ampliare la superficie utile all’insediamento di specie vegetali e faunistiche tipiche degli ambienti umidi, e di favorire la capacità attrattiva dell’area. Per proteggere la fauna dai rumori del traffico provenienti dalla via Quarantola, sarà rafforzata la barriera fonoassorbente costituita da arbusti e alberi già esistente e, lungo la sponda nord, creata una fascia arbustiva densa per proteggere le nidificazioni da qualsiasi elementi di disturbo. Il secondo intervento strategico previsto per la valorizzazione dell’area consiste nel miglioramento dei percorsi pedonali attorno al lago, per favorire un’esperienza immersiva nella natura senza comprometterne l’integrità. Per questo sarà realizzata un’area di ingresso sopraelevata per offrire al pubblico una panoramica sulla nuova area umida, ed una passerella che nel tratto a est, in prossimità dell’area inondabile, permetterà di accedere in tutte le stagioni.

Le ex buche Gattelli sono state formate dall’attività estrattiva organizzata nel sito fino al 1997 e trasformate in vari bacini idrici nei quali, a 14 metri dal piano di campagna, sono stati individuati, durante una campagna di scavo, i resti di un villaggio Neolitico. Trasformate in una sorta di cassa di laminazione improvvisata durante l’alluvione del 1996, le buche Gattelli sono entrate ufficialmente a far parte del patrimonio comunale nel 2022. Nel 2023 si sono conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo impianto irriguo ’Buche Gattelli’, entrato in funzione nel 2024. L’impianto, realizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, è alimentato dalle acque del Canale Emiliano Romagnolo (CER), convogliate tramite lo scolo consorziale Arginello.

