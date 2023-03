Lugo fa spazio al mondo dei fumetti

Per coinvolgere ogni fascia di età nell’ambito delle iniziative culturali organizzate, Lugo investe anche sul fumetto. Da ieri, giorno dell’inaugurazione, e fino al 24 marzo, la biblioteca Trisi ospiterà la mostra ’Dalle parole alle immagini: interpretazioni grafiche del mondo letterario’ dell’artista lughese Mirko Turchi. L’iniziativa resa possibile dalla collaborazione nata fra la biblioteca e la fumetteria Momomanga e grazie al sostegno dei fondi del Ministero della Cultura di cui la Trisi dispone, apre la strada al corso di fumetto, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni che si terrà il 10, 15 e 24 marzo dalle 15,30 alle 17, 30 sempre nei locali della biblioteca e ad altri due incontri aperti a tutti. In quest’ultimo caso, si tratterà di appuntamenti serali, organizzati a partire dalle 21 dedicati, il 24 marzo, al rapporto fra manga e letteratura ed il 21 aprile, alla cronistoria della nascita dei supereroi e all’apporto personale trasferito loro da ogni autore. I due incontri saranno gestiti dai titolari di Momomanga, Celeste Naldoni e Claudio Lolli. "Ogni anno ci concentriamo su varie fasce d’età – ha commentato la responsabile della biblioteca, Maria Chiara Sbiroli.

"Quest’anno abbiamo deciso di dedicarci ai giovani adulti. La biblioteca dispone di una importante collezione di fumetti e di manga, generi che rappresentano forme culturali molto apprezzate. A noi interessa che possano catturare l’attenzione di quella fascia d’età per renderla più partecipe". La mostra nasce "per dimostrare – spiega l’autore, Mirko Turchi – quanto siano labili i confini fra i vari media. Tutto è partito da un disegno non pensato per la mostra, quello di Nosferatu che rappresenta anche l’immagine della locandina". Turchi sarà anche il referente del corso propedeutico al fumetto che, nel corso dei tre incontri, delineerà il percorso dalle basi fino alle tecniche successive. "Questa iniziativa si colloca nel segno di Lugo come candidata a città del libro – ha sottolineato l’assessora alla cultura, Anna Giulia Galegati.

"La fascia degli adolescenti ci preme. Proporre momenti di socializzazione credo sarà uno degli obiettivi principali anche per l’amministrazione dei prossimi anni". La collaborazione fra Trisi e Momomanga è iniziata nel novembre scorso con l’intervista sul fumetto queer a Claudia Calzuola, curatrice dell’omonima collana per Star Comics e la presentazione di Iconoclasta, opera prima del fumettista Paolo Martinello. L’iscrizione al corso di fumetto, aperto ad un massimo di 15 partecipanti, si può effettuare telefonando allo 0545 38556 o via whatsapp al 3395380983.

Monia Savioli