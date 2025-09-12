Lugo, fanno saltare il Postamat e scappano

Dopo un periodo di cosiddetta calma apparente, la banda dei bancomat - in questo caso dei postamat - è tornata a colpire nel territorio della Bassa Romagna. È successo nella notte tra mercoledì e ieri a Lugo, quando una banda composta almeno da tre individui con il volto coperto ha preso di mira lo sportello automatico dell’Ufficio Postale Lugo 1, situato al civico 3 di via Vincenzo Monti, traversa del più conosciuto viale Dè Brozzi. L’assalto si è consumato una decina di minuti prima delle 2, quando numerose persone, diverse delle quali residenti anche svariate centinaia di metri dall’Ufficio Postale, sono state svegliate di soprassalto da un fortissimo boato.

Si trattava degli effetti dell’esplosione dello sportello automatico Atm, sventrato utilizzando presumibilmente la cosiddetta tecnica della ‘marmotta’, ossia incastrando nelle fessure dell’apparecchio automatico un oggetto metallico a forma di cono (ne esistono tuttavia diverse varianti) riempito con polvere pirica. Manufatto che viene poi innestato attraverso una miccia e che, dopo pochi secondi, genera la deflagrazione. Alla luce della immagini riprese sia dalle telecamere di videosorveglianza in dotazione presso l’Ufficio Postale (che, contrariamente a quanto quasi sempre avviene, non sono state oscurate sparando vernice spray) sia nelle zone limitrofe e non solo, nonché delle testimonianze di alcuni residenti, i malviventi sono poi fuggiti, pare in direzione Faenza, a bordo di un piccolo suv di colore chiaro. Ancora da quantificare con precisione il bottino che però ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro. Sul posto sono prontamente intervenute pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, insieme a loro colleghi artificieri per verificare che non fosse rimasto materiale esplosivo e personale del Corpo dei Vigili Giurati oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco della locale Distaccamento.

Il sopralluogo di questi ultimi avrebbe escluso danni all’interno della struttura che ospita l’Ufficio Postale Lugo 1, anche se bisogna naturalmente mettere in conto quelli relativi al dispositivo dilaniato e ad una vetrina a causa dell’onda d’urto della deflagrazione. Nel frattempo sono scattate le ricerche, estese anche alle province limitrofe, dell’auto utilizzata dalla banda per darsi alla fuga. Sul posto è intervenuto il personale del ‘Nucleo Operativo’ dell’Arma che fa capo alla Compagnia di Lugo, provvedendo ai rilievi e alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Luigi Scardovi