Lugo festeggia il Capodanno cinese

Dopo una assenza lunga dal 2018, tornano a Lugo i festeggiamenti per il capodanno cinese. A celebrarlo, dopo il 22 gennaio, giorno di passaggio fra il vecchio ed il nuovo anno per la comunità cinese che in città è composta da 342 residenti, sarà in particolare la biblioteca Trisi. Il calendario degli eventi si concentra su due giornate, quelle del 23 gennaio e del 2 febbraio. Nel pomeriggio di lunedì 23 oltre all’inaugurazione, alle 17, della mostra che esporrà gli oggetti tradizionali nel tempo donati dalla comunità di Ta’ian, città della Cina nord orientale legata a Lugo da un rapporto di amicizia, si terranno letture ad alta voce ed un laboratorio di decorazioni di buon augurio in onore del Coniglio, al quale , secondo la tradizione dello zodiaco cinese, è dedicato il 2023. Nella stessa giornata, sarà organizzato il cenone tradizionale di Capodanno al ristorante Sushi Tequila a Sant’Agata sul Santerno. Il 2 febbraio sempre al pomeriggio, continueranno le letture per bambini in italiano e cinese e sarà organizzato un laboratorio dedicato alla realizzazione delle lanterne cinesi di buon auspicio che, per tradizione, vengono liberate in cielo durante la Festa delle lanterne, evento di chiusura delle festività legate al Capodanno, alla pari della nostra Epifania, celebrato il 5 febbraio. L’idea di creare un evento dedicato al capodanno cinese è nata proprio durante il periodo di Natale, in occasione di un incontro organizzato in biblioteca per approfondire le realtà delle città europee gemellate. L’iniziativa, oltre alla Trisi e all’amministrazione, rappresentate dalla direttrice Maria Chiara Sbiroli e dall’assessore alla cultura Anna Giulia Gallegati, coinvolge l’Associazione Gemellaggi guidata da Alessandra Montanari e la mediatrice culturale Hui Jiang, residente a Lugo dal 2009. E’ a quest’ultima che si devono i rapporti di amicizia fra Lugo e Ta’ian da cui, durante la pandemia, sono arrivate in donazione delle mascherine distribuite poi all’Ospedale.

"Vivendo a Lugo da diversi anni ormai mi sento un po’ lughese – racconta Hui Jiang –. Le celebrazioni del Capodanno sono per la comunità cinese importanti quanto il Natale per l’occidente. L’ultima volta che abbiamo organizzato il cenone è stato nel 2018. Dopo tanta attesa finalmente è possibile far tornare l’evento che offre la possibilità di esplorare i gusti oltre agli usi della Cina". Per l’Associazione Gemellaggi, le celebrazioni legate al Capodanno cinese rappresentano l’avvio dei progetti targati 2023. "I rapporti con la comunità di Ta’ian si erano un po’ raffreddati – spiega la presidente Montanari. "Poi due anni fa li abbiamo ricuciti anche grazie al supporto di Hui Jiang che nel 2010 è stata anche la promotrice del rapporto di amicizia che lega tutt’ora Ta’ian a Lugo". Monia Savioli