Lugo, gemellaggio con Wexford, in Irlanda. Progetti futuri in cantiere legati alle scuole

I progetti di gemellaggio tra città e paesi europei sono, negli intenti dell’Unione Europea, facilitatori di quel sentimento di cittadinanza europea che tanto si cerca di creare tra i cittadini delle diverse nazioni. In quest’ottica si legge la visita della delegazione dell’amministrazione comunale di Lugo che ha interessato, nella fattispecie, i ‘gemelli’ di Wexford in Irlanda. L’invito era arrivato dall’amministrazione irlandese per assistere a uno spettacoli dell’opera festival che si svolge in questi giorni proprio nella cittadina dell’isola.

Con loro anche i belgi di Fleurus, con cui sia Lugo sia Wexford sono gemellate. La delegazione romagnola era formata dalla sindaca, Elena Zannoni, dagli assessori Mauro Marchiani e Federica Lolli, oltre alla vicepresidente dell’associazione Gemellaggi, Marina Lamonarca. "Ci siamo incontrati con le altre due delegazioni – ha spiegato l’assessora Lolli, che ha la delega ai rapporti internazionali – per procedere con alcuni progetti che partissero dalle nostre scuole. Ci si è scambiati contatti e nomi di referenti, per poi andare a sviluppare nello specifico progettualità ad hoc per i nostri studenti. Nello specifico si pensa a corsi per imparare l’inglese al momento, ma siamo aperti anche ad altre idee".

Con i gemelli belgi si è prevista una visita durante la prossima Pasqua del 2026 per la partecipazione della Cavalcade. "Una festa che organizzano proprio nel fine settimana di Pasqua – ha spiegato la sindaca –, pare che il carnevale di Rio sia nulla a confronto". La serata all’opera ha visto partecipare tutte le delegazioni.

"Abbiamo assistito a una serata del Wexford Festival Opera, presso il National Opera House, il primo teatro dell’opera su misura d’Irlanda – sottolinea Zannoni –. È un teatro bellissimo che Leonard Kelly, councillor della città, definisce ‘estremamente inclusivo’. Abbiamo assistito all’opera ‘The magic Fountain’. Abbiamo conosciuto il nuovo sindaco, Garry Laffan, che porterà la ‘catena’ d’oro dei Sindaci di Wexford per un anno. Succede a Catherine Walsh che avevamo incontrato a Lugo a maggio scorso, quando tutte le nostre città gemelle vennero invitate alla celebrazione dei 50 anni di gemellaggio con Kulmbach (Germania)".

Tra un incontro e un altro, la visita è durata un paio di giorni, c’è stato tempo anche per andare a conoscere meglio la città e un piccolo castello nella periferia, verso l’oceano. Si sono presi contatti anche per le scuole di musica, per andare a progettare insieme utilizzando un linguaggio comune in ogni latitudine d’Europa.

Matteo Bondi