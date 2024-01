Lugo, gli incontri dei 5 Stelle in vista delle prossime elezioni

In vista dei prossimi appuntamenti elettorali i pentastellati si incontrano per definire le strategie. Domani, venerdì 19 gennaio, a partire dalle ore 20,30, si svolgerà presso la Sala Baracca della Rocca in Piazza Martiri della Libertà a Lugo, l’incontro fra le rappresentanze del Movimento 5 Stelle e del Gruppo Territoriale dell’Unione della Bassa Romagna che include le municipalità di Lugo, Bagnacavallo, Bagnara, Alfonsine, Fusignano, Sant’Agata Sul Santerno, Cotignola, Conselice, Massa Lombarda. "Questo appuntamento – spiega Mauro Marchiani consigliere comunale del Movimento 5 Stelle - rappresenta un’occasione unica per fare il punto sulle attività in corso e discutere degli obiettivi futuri del nostro movimento a livello locale e regionale, specialmente in vista dei prossimi appuntamenti elettorali".

All’incontro saranno presenti il coordinatore provinciale Massimo Bosi e i coordinatori regionali Lanzi Gabriele e Marco Croatti, oltre a Mauro Marchiani. L’ordine del giorno prevede il confronto su tre punti, la pianificazione e le strategie per le prossime amministrative, lo sviluppo e il potenziamento del Gruppo Territoriale e l’organizzazione dell’evento regionale che il Movimento terrà a Faenza sabato 3 febbraio.

"L’invito – continua a Marchiani - è esteso a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle dell’Unione della Bassa Romagna, in linea con la nostra politica di inclusione e partecipazione attiva. La presenza di ogni cittadino – aggiunge - è di grande valore per noi. La condivisione di idee e l’interazione diretta sono fondamentali per il successo delle nostre iniziative". Per confermare la partecipazione occorre inviare una mail ai coordinatori regionali: coordinatori.emiliaromagna@movimento5stelle.eu oppure mandare un messaggio whatsApp al numero 3386631118.

Monia Savioli