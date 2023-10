Lugo, il Polo tecnico professionale ha compiuto dieci anni. Festa col personale di ieri e oggi

Il Polo tecnico professionale di Lugo ha compiuto dieci anni (è sorto il 1° settembre 2013). Per l’occasione, l’Istituto secondario superiore, che raggruppa due tecnici e due professionali, ha organizzato l’altra sera una cena a buffet presso il ristorante Bocon Divino di Bagnacavallo. L’appuntamento era alle 19 e stavolta la data, per taluni infausta, si è trasformata in una bella serata di allegria, con tanta energia positiva sia da parte del personale tuttora in servizio sia da parte di quello in congedo, quest’ultimo accorso numeroso. Segno evidente che gli anni trascorsi a scuola hanno lasciato il segno ed un positivo ricordo in ciascuno dei partecipanti.

Circa ottanta persone fra docenti e personale ausiliario. La serata ha visto tra gli altri la presenza della dirigente ‘storica’, professoressa Milla Lacchini, che guidò il passaggio dallo ‘Stoppa-Compagnoni’ al Polo nel 2013 nonché dei suoi successori, la prof.ssa Stefania Galeotti (20202021) e il professor Matteo Battistelli nel biennio 20212023. Assente giustificata la dirigente attuale.

Presente anche il direttore dei servizi generali e amministrativi, Fabrizio Brini. Le immancabili foto di gruppo hanno scandito la serata con la foto collettiva al momento della accoglienza e con altri scatti durante il taglio della torta con sopra il logo del Polo coi quattro istituti: ‘Compagnoni’, ‘Marconi’, ‘Manfredi’ e ‘Stoppa’.

A supporto della serata, un’ampia scaletta di brani ballabili, che hanno scatenato le energie dei più giovani e degli amanti del genere.

lu.sca.