Lugo, il primo mercoledì sotto le stelle con pensiero a chi è stato colpito dall'alluvione

Il primo mercoledì sotto le stelle di Lugo è pronto per il debutto. Quelle del 5, 12 e 26 luglio saranno tre serate ricche di appuntamenti nel centro storico di Lugo, con un pensiero a chi è stato colpito dall’alluvione nel mese di maggio. Il programma di mercoledì 5 luglio prevede l’esibizione dei corsi del Centro Studi Danza alle 21.15 nello scenario del monumento di Baracca. In piazza Savonarola, dalle 21, Rete Sapere presenta uno spettacolo consigliato per bambini a partire dai 4 anni: “Se fossi te non sarei me”. In piazzale Cavour, dalle 21, la Compagnia 3 Stelle presenta “Never stop dreaming”, spettacolo dedicato ai piccoli e non solo. Nel Pavaglione, in piazza Mazzini dalle 19, djs Loves Romagna il dj set che suona ai ritmi di chi è stato colpito dall’alluvione e “Mercatino dei vinili alluvionati”. Sono 11 le attività commerciali colpite dall’alluvione che espongono i loro prodotti in una sorta di speciale apertura serale, due sotto le logge e le restanti. Poi musica, mercatini, giochi, mostre.