Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Ravenna
Lugo: il primo ottobre riapre la scuola di musica Malerbi dopo i lavori
20 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
Sono stati ripristinati tutti gli ambienti del piano terra allagati nel maggio del 2023. Sabato 27 settembre ci sarà l’open day

Mercoledì primo ottobre riapre la scuola comunale di musica Malerbi di Lugo, dove sono stati ultimati i lavori di ripristino post alluvione.

Intanto, sabato 27 settembre a partire dalle 14.30 ci sarà un open day con musica dal vivo, dove tutti i ragazzi e le famiglie potranno incontrare gli insegnanti, provare gli strumenti, visitare le aule e conoscere i dettagli dei differenti corsi.

Oltre alle classi storiche di strumento (pianoforte, violino, violoncello, flauto, oboe, clarinetto, sassofono, chitarra classica), ampio spazio è dedicato alla musica moderna, con classi di chitarra elettrica, basso elettrico, batteria, coro e canto pop. Inoltre, la scuola propone la musica di insieme, con la creazione di band di studenti, la teoria musicale e il solfeggio.

I lavori, eseguiti durante l’estate, hanno portato al ripristino di tutti gli ambienti del piano terra allagati nel maggio del 2023. In particolare, sono stati ripristinati gli intonaci e ritinteggiate le pareti interne. Anche le mattonelle in cotto fatte a mano che compongono il pavimento sono state trattate e sistemate una per una; sono state riparate le porte e i portoncini in legno e gli impianti del piano terra.

L’importo complessivo dell’intervento è stato di 100mila euro, finanziati da fondi comunali.

Villa Malerbi risale ai primi anni del XIX secolo. Costituiva la residenza di campagna della famiglia dei fratelli Malerbi, Giuseppe (1771-1849) e Luigi (1776-1843), celebri musicisti la cui illustre scuola fu tra le prime della Romagna. Ne fu allievo anche Gioacchino Rossini. La facciata, di intonazione neoclassica, è incentrata su una loggia centrale al secondo piano, costituita da tre campate scandite da colonne doriche e sormontate da un frontone triangolare che ripete, negli spioventi, il motivo decorativo a mensole del cornicione.

