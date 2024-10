Lugo, il Vintage Festival raddoppia

Il Lugo Vintage Festival raddoppia e offre una lunga sequenza di eventi, con una attenzione particolare alla solidarietà. Per due weekend, quello del 12-13 e del 19-20 ottobre la 34° edizione dell’iniziativa dedicata agli appassionati della cultura offrirà su 2 chlilometri di banchi espositivi la presenza di circa 300 espositori diversi aperti dalle 10 alle 20 e la presenza, in vari punti, di cassettine dedicate alla raccolta fondi da destinare alla comunità di Traversara, colpita dagli ultimi eventi alluvionali. Novità comune sarà lo spazio riservato ai giovanissimi, il Next Vintage Generation, nel quale ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni potranno rivendere articoli. Poi ci saranno le iniziative mirate. Sabato 12 ottobre, alle 10,30, si terrà alla biblioteca Trisi l’inaugurazione del ’Jukebook’, strumento di ascolto di letture ad alta voce ottenuto modificando la funzione del tradizionale juke box. Realizzato, dopo l’importante gradimento ottenuto lo scorso anno, grazie al contributo economico offerto dall’Angelo Vintage Palace e dal Centro per il libro e la lettura, il Jukebook resterà in dotazione alla biblioteca e si sposterà nei vari comuni dell’Unione per far provare a tutti i bambini, ed in particolare ai più fragili, l’emozione della lettura ascoltata. Mercoledì 16 ottobre, nella settimana di stacco fra i due weekend dedicati al Vintage Festival, la Chiesa di Sant’Onofrio sarà protagonista del primo Silent Reading Party che da New York è volato alla Classense di Ravenna, per poi approdare a Lugo. Dalle 20,30 alle 23, i partecipanti immergersi nella lettura silenziosa, lontano dai dispositivi digitali da lasciare all’ingresso. Sempre il 12 e 13 ottobre, in occasione delle Giornate FAI, l’archivio moda dell’Angelo Vintage Palace si aprirà al pubblico per visite guidate gratuite senza prenotazione per gruppi di 15 persone.

Nel fine settimana successivo, la stessa cosa avverrà a Massa Lombarda per gli Archivi Mazzini aperti nell’ambito della manifestazione Apriti Moda. L’Angelo Vintage Palace proporrà inoltre, in entrambi i weekend, il gioco ’Mani nel sacco’ che permette di riempire nel tempo di 10 minuti una borsa di articoli vintage pagando una quota fissa. Gli appuntamenti musicali saranno altrettanti presenti, con il Vintage Garden Party nella serata di sabato 12, a partire dalle 18 nei Giardini Pensili della Rocca, la Graffiti Exhibition che dalle 15 alle 22,30 di sabato 19 si svolgerà in via Macello Vecchio presso il Flexi Dischi e che consentirà di realizzare un graffito a tema musicale nella facciata dell’ex supermercato Dipiù e l’intrattenimento musicale organizzato sotto le Logge del Pavaglione dal 12 Pollici Social Club sabato 19 e domenica 20. Importante anche la parte espositiva con la grande mostra dedicata all’ultimo cartellonista del cinema, Renato Casaro, che occuperà gli spazi delle Pescherie della Rocca dall’11 al 20 ottobre dove saranno esposti 40 dipinti originali e 3 inediti di manifesti cinematografici che hanno fatto la storia. Titoli come ’Balla coi lupi’ che ha dato il logo alla locandina, Rambo e la saga dei western di Sergio Leone. Chiudono altre due mostre, ’Colorismo’di Michele Marangoni alla nuova sede di Banca Generali e ’Dal gelso alla seta’ alla Biblioteca Trisi dedicata alla storia del commercio del baco da seta. Il programma su www.vintageperungiorno.com

Monia Savioli