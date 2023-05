Lugo, in arrivo altre squadre di vigili del fuoco

Sono in arrivo nuovi vigili del fuoco a Lugo. Lo ha annunciato nel corso della sua diretta Facebook serale il sindaco Davide Ranalli: le forze di vigili del fuoco sono salite da 42 a 100 unità e hanno installato un nuovo centro operativo. "Un elemento importantissimo per terminare il lavoro di evacuazione". Ieri in città e nelle frazioni sono stati attivi abcge i sommozzatori della polizia di stato e dell’esercito che con i pompieri hanno soccorso persone in centro e nelle frazioni come Zagonara e villa San Martino dove era presente molta acqua. Al Pala Sabin, centro di accoglienza, ieri erano ospitate 250 persone, la parte di sfollati che non ha trovato altro alloggio. Nel corso della giornata sono stati fatti lavori attorno al pala Sabin per evitare che venisse raggiunto dall’acqua. Ranalli ha infine smentito l’ipotesi, discussa anche sui social, che l’allagamento dipendesse dal mancato funzionamento degli scoli: "Mancanza di rispetto davanti a un evento simile".