Lugo, Incontro pubblico sull'alluvione, con esperti in Commissione consiliare

La commissione di indagine chiesta dalle minoranze è stata bocciata. Si discuterà di alluvione prossimamente in commissione consiliare, ma tanti a Lugo ancora si interrogano su quanto è realmente accaduto nel maggio scorso e su quali siano le iniziative da intraprendere per evitare che simili calamità non si ripetano più in avvenire sul nostro territorio.’insegnante e Consigliere comunale Davide Solaroli ha organizzato per martedì 4 luglio alle ore 20. 45 presso il salone Estense della Rocca di Lugo l’incontro pubblico ‘Luci e ombre sull’alluvione’. "Durante questa serata – spiega Solaroli – sarà condotta un’analisi sulle cause che hanno portato alla recente alluvione in Romagna in modo da comprendere quanto è accaduto e quali siano le iniziative da intraprendere per tentare di prevenire altri eventi analoghi in futuro".

Solaroli nel corso dell’incontro dialogherà con Pierluigi Randi presidente di Ampro, associazione meteo professionisti, Andrea Barbieri ingegnere idraulico e consulente, Paride Antolini presidente dell’ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna e, Stefano Orlandini, professore ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e di idrologia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Daniele Filippi