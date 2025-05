Lugo, le opere idrauliche in programma

Sabato scorso, nel corso della presentazione del documentario ‘Romagna Mia’ nell’aula magna del liceo di Lugo, in occasione dei due anni dalla tragica alluvione del maggio 2023, il meteorologo Pierluigi Randi era intervenuto affermando che le città devono sempre più diventare delle ‘città spugna’, cioè in grado di assorbire gli eccessi di pioggia che sempre più frequentemente si abbattono sul territorio, questo realizzando delle opere di desigillazione del territorio, piantumazione di alberi e altre misure atte a prevenire eventuali allagamenti localizzati.

In quest’ottica vanno i lavori progettati in alcune zone della città e che la sindaca, Elena Zannoni, anche lei presente allo stesso incontro, ha elencato ai presenti. "Siamo in attesa dei progetti operativi delle due vasche di laminazione di Lugo sud e Lugo ovest – ha spiegato la sindaca –, poi dovranno prendere il via i lavori di realizzazione che dovrebbero terminare entro il prossimo anno".

Si tratta delle due opere affidate dalla struttura commissariale alla Sogesid: una nel canale di bonifica ‘Canaletta di Budrio’ con un intervento di 3 milioni e 75 mila euro, l’altro a completamento della vasca già presente nel Parco Golfera per un importo di 4 milioni e 45 mila euro. "Ne abbiamo poi inserite altre due nel bilancio comunale degli investimenti – afferma Zannoni –, una da realizzarsi nel 2025 a Voltana, in via dei Filippi. Si tratta di una piccola cassa di raccolta dell’acqua, ma che andrà risolvere alcuni problemi della frazione. L’importo dei lavori è di circa 400 mila euro". Nelle previsione, inserita negli investimenti del 2026, vi è poi quella di raccolta delle acque nelle vicinanze del canale arginello nella zona di viale Europa, per un importo lavori di circa 500 mila euro. "Sulla progettazione che è stata affidata per la risagomatura dell’arginello - precisa la sindaca - verranno progettate anche altre casse di laminazione che verranno realizzate tra Cotignola e Lugo".

Oltre alle opere in capo alle amministrazioni pubbliche, grande attenzione bisognerà porre anche all’edilizia privata, come spiegava. "Nel redigendo Piano Urbanistico Generale (Pug) - continua la sindaca Zannoni - andremo a inserire provvedimenti per la raccolta delle acque piovane da parte degli edifici privati di nuova costruzione, così come strumenti per le opere di desigillazione del territorio".

Matteo Bondi