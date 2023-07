Lugo, linee fisse ko dal giorno dell’alluvione

Le linee telefoniche fisse e mobili della Tim hanno smesso di funzionare poche ore dopo l’arrivo dell’acqua che ha sommerso Lugo, nel maggio scorso. Un disservizio che ha reso di fatto isolate le famiglie e, soprattutto le tante persone che vivono sole, in uno dei momenti in assoluto più critici. Dopo un paio di giorni le linee mobili sono tornate alla normalità ma non quelle fisse che, tutt’ora in alcune zone di Lugo, in particolare a Lugo Ovest e Lugo Est, continuano a non essere operative a quasi due mesi dall’alluvione e quindi dal primo disservizio. Un disagio che si sta prolungando e che provoca ovviamente le reazioni dei residenti, soprattutto alla luce dell’invio delle bollette, che vengono comunque fatturate per intero. "Segnalo il disservizio per conto di mia madre che risiede a Lugo Ovest, zona pesantemente colpita dall‘alluvione del 16 maggio scorso – scrive un lettore. "All‘indomani la linea telefonica Telecom ha cessato di funzionare ma le fatture mensilmente continuano ad arrivare tempestive ed in perfetto orario sono pagate in quanto domiciliate in banca. La Telecom può impiegare tutto il tempo che necessita per ripristinare il servizio, anche fino al 2050, purchè non pretenda anche il pagamento del canone mensile. La cosa più intelligente da fare – aggiunge - sarebbe sospendere la fatturazione in attesa della riattivazione del servizio che dopo un mese e mezzo continua ad essere assente". Alla sua, fanno eco altre voci. "Ho chiamato il servizio clienti e mi hanno detto che in realtà il pagamento delle bollette che arrivano è sospeso per gli effetti dei provvedimenti adottati nel post alluvione, per cui potremmo anche non pagarle al momento ma il senso non cambia – spiega la figlia di una signora che vive in viale Europa. "Quelle bollette non dovrebbero essere pagate per niente. Sospendere vuol dire semplicemente rimandare. Quando ho fatto presente che il disservizio dura da un mese e mezzo mi è stato risposto che la mia prima segnalazione è del 3 giugno. Certo, ho iniziato a chiamare il 3 giugno, per sollecitare, ma la linea ha smesso di funzionare il 16 maggio. Ogni due giorni chiamo e le risposte che ricevo sono spesso diverse. L’unica cosa certa è che la linea non c’è. E non si sa neppure quando tornerà ad essere operativa".

Nei giorni scorsi Tim aveva comunicato l’imminente ripristino della linea dati a San Lorenzo e il prosieguo dei lavori per ristabilire i servizi in tutto il territorio.

Monia Savioli