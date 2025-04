Lugo, lo ’Stabat Mater’ alla chiesa del Carmine

Alle 17, presso la chiesa del Carmine di Lugo, verrà proposto lo ’Stabat mater’ di Pergolesi, in preludio alla Pasqua. La composizione fu commissionata a Pergolesi dalla laica confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiare alla liturgia della Settimana Santa. In scena il soprano Monica De Rosa McKay, il contralto Agata Bienkowska accompagnate dall’organista Andrea Berardi. Il concerto è organizzato dall’Università per gli adulti di Lugo ’Dalla Valle’ col patrocinio del Comune di Lugo. Ingresso a offerta libera, con ricavato devoluto ai progetti di Avsi nelle zone di guerra.