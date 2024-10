Lugo, lunedì riapre la piscina. Era stata danneggiata dall’alluvione

Riapre lunedì 7 ottobre la piscina comunale di Lugo, che è stata danneggiata dall’alluvione del 19 settembre.

Il gestore Sport Ravenna Srl ha ultimato le pulizie dei locali alluvionati e i primi ed essenziali ripristini degli impianti che ne consentono la ripartenza. Saranno ora pianificati i lavori più complessi e meno urgenti, che saranno completati nei prossimi mesi, così come la conta complessiva dei danni.Il calendario non ha subito variazioni e manterrà la chiusura dal 22 dicembre al 12 gennaio compresi per le festività natalizie: il ponte consentirà inoltre di effettuare alcune operazioni di montaggio pompe, che possono essere effettuate solo a impianto fermo.

Maggiori informazioni sono disponibili scrivendo a piscinalugo@gmail.com o contattando lo 0545 24282 (anche Whatsapp). Orari e tariffe disponibili sul sito www.piscinalugo.it.

In questi giorni a essere interessata dai lavori di ripristino non è solo la piscina. Ci sono anche lo stadio ‘Muccinelli’ e il campo sportivo di Madonna delle Stuoie ‘Faccani’: tutti impianti che hanno subìto danni a seguito dell’alluvione. Grazie ai numerosi volontari accorsi si è subito provveduto alla pulizia e allo sgombero dei rifiuti, ma restano alcune criticità che richiedono un intervento mirato.