Lugo, Montalti si dimette Pezzi nuovo vice sindaco

Passaggio del testimone per l’incarico di vice sindaco. A un anno dalle prossime amministrative, la Giunta Ranalli ha annunciato le dimissioni di Pasquale Montalti, braccio destro del sindaco di Lugo dal 2019, sostituito ora dall’assessore Luigi Pezzi. Alla base della decisione, già nell’aria già dallo scorso Natale, ci sono motivi del tutto personali. "Da alcuni mesi – spiega Montalti – la mia situazione famigliare si è aggravata. Ho tentato di conciliare la necessità di stare accanto alla mia famiglia con il mio ruolo di vice sindaco ma quanto si è venuto a creare soprattutto dal marzo scorso mi impedisce di continuare. Ora devo restare a casa nonostante il profondo rammarico che provo nel lasciare questo incarico".

La carriera di Pasquale ‘Lino’ Montalti all’interno del Comune di Lugo è iniziata nel 1975. "Prima che il sindaco Davide Ranalli mi chiamasse a ricoprire il ruolo di assessore negli ultimi due anni della precedente legislatura, mi dedicavo alla pesca e alla ricerca dei tartufi. Mai avrei immaginato di entrare in una squadra come questa. Non conoscevo Davide ma mi è bastato poco per capire che si tratta di una persona speciale. Per questo ho accettato l’incarico, decidendo poi di continuare nel ruolo di vice sindaco, con la riconferma del 2019. Lo ringrazio quindi per avermi dato uno spirito diverso in questi anni e ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato. Avrei voluto accompagnare Davide fino alle elezioni del maggio 2024. Lo farò comunque, ma da volontario".

Le deleghe di Montalti – sport, associazionismo, volontariato, promozione territoriale e urbana, affari generali – saranno assorbite temporaneamente dal sindaco Ranalli in attesa della nomina, a breve, di un nuovo assessore, per riportare la composizione della giunta a sette membri in vista di una ridistribuzione delle deleghe. A dare il cambio a Montalti, classe 1950, è Luigi Pezzi, classe 1993, attuale assessore a scuola, famiglia e solidarietà sociale, infanzia, Urp e comunicazione, informatica, demografici e ufficio elettorale, deleghe che resteranno in suo possesso.

"È stata una settimana molto dura – spiega il primo cittadino Davide Ranalli –. Oltre al profondo dispiacere e all’angoscia provocati dalle dimissioni di Lino, ho dovuto pensare e riflettere per cercare di capire chi avrebbe potuto svolgere il ruolo di vice sindaco in questo ultimo anno. Abbiamo steso le carte sul tavolo individuando le caratteristiche che volevo: competenza, capacità, passione, fiducia, stima, unite alla necessità di dare una rappresentatività all’area culturale sulla quale abbiamo lavorato in questi anni. Così – conclude – abbiamo individuato il nome di Luigi Pezzi che nonostante sia alla sua primissima esperienza amministrativa, ha dimostrato capacità ed equilibrio nella gestione di partite complesse". Prima di concludere Ranalli, prendendo spunto dalle dimissioni di Montalti, ha rivolto un monito a coloro che "sgomitano" per avere incarichi. "Lino dovrebbe diventare un esempio per tanti – ha sottolineato –. Tutti dovrebbero darsi una calmata a proposito delle desiderata per le posizioni da ricoprire. Lo dico per casa nostra e per casa degli altri". Da parte di Pezzi, il desiderio di "avvicinarmi almeno un po’ all’operato di Montalti e un augurio di buon lavoro a tutti noi".

