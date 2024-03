Lugo music festival, anteprima su Caravaggio

Due eventi in uno. È con lo spettacolo che unisce musica e teatro che il Lugo music festival affida l’anteprima del cartellone di eventi che si svilupperà nei prossimi mesi. "‘Caravaggio’ è uno spettacolo composto da due parti – spiega Matteo Penazzi, referente del Lugo music festival –. Nella prima parte il pubblico potrà assistere alla rappresentazione vivente dei quadri del grande pittore, messi in scena dalla compagnia Ludovica Rambelli Teatro. Nella seconda parte invece sarà reso un omaggio al musicista francese Gabriel Fauret da parte del quartetto musicale che ricorda i quadri di Monet e l’impressionismo. Si tratta di un evento si può dire unico che prevede l’accostamento fra musica e teatro. La compagnia ha fatto 400 repliche in tutto il mondo ed è molto bello averla a Lugo nella chiesa del Suffragio". L’evento è in programma nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 marzo con spettacoli pomeridiani e serali, alle 18.30 di sabato e 17.30 di domenica con replica in entrambe le serate alle 21. Lo spettacolo ‘La Conversione di un Cavallo. Tableaux Vivants da Caravaggio’, a cui è affidata la prima parte, è frutto di un attento studio condotto presso l’università di Aversa e portato in Italia dal lavoro magistrale della compagnia Ludovica Rambelli Teatro di Napoli. In quel contesto, alcuni dei capolavori di Caravaggio "prenderanno vita" attraverso una performance resa da otto attori per uno spettacolo che ha toccato vari paesi e diverse capitali europee come Spagna, Portogallo, Parigi, Russia, Kiev, Gerusalemme, Malta, Oxford.

A introdurre lo spettacolo sarà il Quartetto in Mi minore di Gabriel Fauré, che renderà omaggio al compositore francese nel centesimo anniversario dalla morte. Al violino si esibiranno Matteo Penazzi e Isabella Perpich, alla viola Silvia Vannucci e, al violoncello, Jacopo Muratori, grazie alla collaborazione della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Lugo ed è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna. La prevendita biglietti è su www.vivaticket.com e presso le tabaccherie convenzionate. Il costo dei biglietti è di 18 euro per gli spettacoli pomeridiani e 20 euro per quelli serali, ridotti under 30 e insegnanti 10 euro. Posti limitati. Info. su www.lugomusicfestival.org.

Monia Savioli