Lugo music festival, tornano i laboratori nelle scuole

Torna anche quest’anno l’appuntamento con i laboratori nelle scuole: parte infatti il 20 novembre ‘Riciclato Circo Musicale’, il laboratorio ideato e promosso da Lugo Music Festival con il patrocinio del Comune di Lugo per avvicinare i più giovani alla musica in modo creativo e sostenibile. Scuole primarie e secondarie di primo grado di Lugo e frazioni parteciperanno a un’esperienza unica: realizzare strumenti musicali partendo da materiali di scarto. ‘Riciclato Circo Musicale’ è un progetto educativo che, attraverso il recupero di oggetti di uso comune destinati al macero, insegna ai più piccoli il valore del riciclo e della sostenibilità, sviluppando allo stesso tempo le loro capacità musicali e artistiche. Durante il laboratorio, i partecipanti saranno guidati da Andrea Accoroni, musicista polistrumentista e ideatore del progetto, nella costruzione di strumenti musicali usando materiali come bottiglie di plastica, scatole di cartone, tubi e altri oggetti di recupero.

"Siamo entusiasti di poter offrire anche quest’anno questo percorso formativo che consente ai giovani di sperimentare e vivere la musica in un modo nuovo e creativo, riscoprendo allo stesso tempo l’importanza del riutilizzo e del rispetto per l’ambiente – ha dichiarato Matteo Penazzi (foto), direttore artistico di Lugo Music Festival –, vogliamo ringraziare i nostri sponsor, Bcc e DiemmeFiltration". Il progetto è accompagnato infatti, già da alcuni anni, da La Bcc ravennate forlivese e imolese. Emanuela Bacchilega, Presidente del Comitato Locale di Lugo evidenzia l’importanza dell’attività promossa da Lmf perché punta a sviluppare una maggiore creatività dei ragazzi, accrescere la loro abilità manuale e la fiducia nelle proprie capacità; inoltre, contribuisce alla diffusione di una pratica concreta di riuso e riciclaggio di oggetti e materiali, un primo passo perstimolare un atteggiamento attento e responsabile verso le sempre più attuali questioni dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente.