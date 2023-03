Lugo non è Capitale del libro "Grazie lo stesso alla squadra"

Lugo non ce l’ha fatta. Il titolo di Capitale Italiana del libro 2023 è stato assegnato a Genova. L’annuncio è avvenuto ieri, durante l’evento che ha riunito allo stesso tavolo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il direttore generale della Dg Biblioteche e diritto d’autore, Paola Passarelli, il presidente della Giuria del Premio, Francesco Perfetti e il presidente per il centro del libro e della lettura, Marino Sinibaldi. Dopo aver vinto la prima selezione che ha ridotto le concorrenti da 14 a 6, Lugo si è trovata in compagnia, oltre che di Genova, anche di Firenze, Nola (Napoli), San Quirico d’Orcia (Siena) e San Salvo (Chieti), tutte candidate al titolo che lo scorso anno è andato a Ivrea. "La scelta finale presa all’unanimità – ha precisato il presidente della giuria, Perfetti – è stata per noi, membri della commissione, particolarmente difficile per la qualità, la ricchezza e l’impegno dei progetti presentati". L’annuncio della città prescelta è avvenuto dopo una breve attesa, presa dal ministro per guardare i volti dei sindaci delle città candidate, sintonizzati con la cerimonia di proclamazione organizzata nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. "Posto che tutte le città sono meritevoli – ha sottolineato Sangiuliano...