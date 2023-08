Lugo, nuovo asfalto in via Piratello e nel sottopasso della Felisio

Nuove asfaltature sono in arrivo a Lugo. I cantieri sono attesi un tratto via Piratello e nel sottopasso della provinciale Felisio, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Dal 30 agosto al primo settembre è previsto il rifacimento dell’asfalto nella rotondadi via Piratello all’altezza con via Di Giù. Per questo motivo saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità disposte da un’ordinanza di Polizia Locale. Dalle 7 alle 19 non si potrà accedere in via Di Giù tra via Antelami e la rotatoria con via Piratello (eccetto residenti e veicoli del cantiere); ugualmente per chi percorre via Di Giù da San Potito a Lugo; è in vigore un senso unico alternato in via Piratello all’altezza della rotatoria regolato da un semaforo eo dei movieri, pertanto la rotatoria sarà percorribile solo dai veicoli circolanti su via Piratello.

Nel sottopasso di via Provinciale Felisio i lavori sono previsti dal 4 al 12 settembre e il traffico sarà sempre interdetto tranne che per i veicoli di cantiere.

Anche in questo caso un’apposita ordinanza prescrive le modifiche alla viabilità. Chi percorre viale Oriani da via Circondario Sud alla stazione ha l’obbligo di proseguire diritto arrivato alla rotatoria su viale Oriani. Chi percorre via Provinciale Felisio da Faenza a Lugo ha l’obbligo di girare a destra in via Lato di Mezzo quando arriva alla rotatoria su via Provinciale Felisio all’intersezione con via Lato di Mezzo. Chi percorre via Lato di Mezzo da via Taglioni a via Provinciale Felisio ha l’obbligo di immettersi nella rotatoria all’intersezione con via Provinciale Felisio e proseguire in direzione Faenza.

"Prosegue la manutenzione delle strade comunali, in questo caso in due punti particolarmente importanti e strategici anche per il traffico – dice l’assessora di Lugo ai Lavori Pubblici Veronica Valmori – . Cerchiamo di attuare gli interventi tenendo presenti scadenze importanti e in questo caso l’asfaltatura del sottopasso Felisio, se non ci saranno imprevisti – spiega – , si concluderà prima dell’inizio delle scuole".