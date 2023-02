Lugo Ovest: "Male il porta a porta"

Il problema rifiuti è ancora fra i primi posti nella lista delle priorità della consulta di Lugo Ovest, quartiere nel quale la raccolta differenziata porta a porta è stata avviata, in via quasi sperimentale, oltre 10 anni fa. Dopo l’estensione del sistema all’intera città, sono arrivate anche a Lugo Ovest le difficoltà lamentate un po’ da ogni quartiere. Per questo il presidente della consulta, Fiorenzo Baldini, dopo un primo incontro con i responsabili del servizio, intende chiederne un altro per individuare le difficoltà che impediscono la piena funzionalità del porta a porta. "Nel nostro quartiere non ci sono mai stati problemi – spiega –. Invece, da quando il sistema è stato esteso a tutta Lugo, stiamo riscontrando dei disservizi continui. I calendari di raccolta non vengono rispettati e la gente mette fuori di tutto, anche quando non è previsto il ritiro di quella particolare tipologia di rifiuto. E, parimenti, gli operatori raccolgono tutto quello che viene posizionato sui marciapiedi senza controllare, contrariamente a quello che accade nell’isola ecologica dove i sacchi dell’indifferenziato, portati da chi produce eccedenze, vengono aperti. Questo – continua – causa altri motivi di lamentela. L’operatore, oltre ad aprire il sacco e controllare, deve spiegare anche la giusta modalità dello smaltimento. Ovviamente serve tempo e si formano le file. Chi aspetta, poi si spazientisce e magari se ne va e getta il sacco lungo gli argini o nei campi". Gli inconvenienti pesano soprattutto se gli operatori saltano il giorno di raccolta, come nel caso ad esempio, del ritiro dei pannoloni sporchi. Se il bidone non viene svuotato nell’unico giorno settimanale di raccolta, poi si passa alla settimana successiva. L’applicazione Rifiutologo, attraverso la quale era possibile segnalare disservizi, ora sembra non rispondere più.

"Il problema – lamentano altri – è che la Tari aumenta ma il servizio è sempre più deludente e abbraccia anche la gestione degli sfalci, destinati ai pochi bidoni stradali presenti che si riempiono subito sempre che non siano già occupati da rifiuti che non c’entrano nulla col verde, e quella degli ingombranti, che spesso restano per strada ben oltre la data concordata per il ritiro". A fronte dei disservizi restano gli interrogativi. "Che sia da imputare ad una mancanza di personale? – si chiede Baldini –. Da parte nostra la collaborazione ad offrire supporto è piena ma vorremmo capire dove sta la difficoltà. Per questo ho chiesto un nuovo incontro. Il servizio è regredito da noi e non è efficiente neppure nelle altre aree di Lugo. E questo – conclude – ci preoccupa".

Monia Savioli