Lugo, Paolo Berretti del Team Romagna Judo ricevuto in Rocca

Nella giornata di ieri il maestro Paolo Berretti del Team Romagna Judo di Lugo è stato ricevuto in Rocca dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, in seguito all’ottenimento della Stella d’Argento al Merito sportivo della quale Berretti è stato insignito lo scorso 9 aprile, a Bologna, durante la cerimonia di Benemerenze del Coni. Questa prestigiosa onorificenza riconosce a Berretti un impegno e una passione ultradecennali per il judo, per i quali il maestro lughese è stato ringraziato in rocca dagli amministratori della città.

Paolo Berretti, 7º dan e benemerito, ha iniziato a praticare il judo nel 1964. È stato uno dei promotori della disciplina a Lugo, insieme a Renato Avella e al presidente dell’ENAL, Luigi Garotti.

Nel 1972 ha fondato il Team Romagna, che nel tempo è diventato un punto di riferimento per il judo a livello regionale e nazionale.