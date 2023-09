Lugo piange il prof Ugo Zoli: "Ci incantava quando spiegava"

"Ci incantava quando spiegava". Uno solo, fra i tanti commenti lasciati dagli ex alunni alla notizia della sua scomparsa, che simbolicamente offre la misura della grande passione che Ugo Zoli, professore lughese deceduto sabato scorso all’età di 101 anni, ha dedicato all’insegnamento. Per anni Zoli aveva insegnato italiano e storia al liceo scientifico della città, materie che arricchiva con citazioni legate ad arte, musica e scienza.

Il suo amore per il teatro andava di pari passo con quello per l’insegnamento. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come "un grande conoscitore del teatro", spesso presente fra il pubblico non solo a seguire le programmazioni ma anche gli incontri con gli autori che ha anche contribuito ad organizzare.

È sua la traduzione dell’opera ’Les hommes noveaux’, ’Gli uomini nuovi’, il saggio dedicato all’iniquità dell’antico regime e alle idee emergenti di giustizia, libertà e democrazia che Giuseppe Compagnoni scrisse e pubblicò usando il nome dell’amico Vincenzo Dandolo a Parigi nel luglio del 1800.

Il libro, curato da Marcello Savini, uscì nel 20024. Zoli è stato più volte ospite, con le sue opere e nelle vesti di critico, anche della rassegna Caffè Letterario organizzata all’hotel Ala d’Oro. "Con la scomparsa di Ugo Zoli, Lugo perde uno dei suoi intellettuali più capaci, raffinati e ironici – ha commentato il sindaco Davide Ranalli, alla notizia della morte.

"Una persona che ho sempre sentito vicina e che mi ha onorato della sua attenzione. Assessore alla Cultura, insegnante molto amato e profondamente vicino al Teatro Rossini. I suoi quarantadue quaderni di scuola teatro sui testi rappresentati al Rossini dal 1982 al 2000 sono stati raccolti in un prezioso libro che rappresenta un’importante eredità per la storia culturale di Lugo. L’ho sentito l’ultima volta questo inverno – continua – poco dopo il suo centesimo compleanno, quando mi ha voluto ringraziare per la strada che abbiamo deciso di intitolare a Karl Marx. Il giorno in cui inaugureremo la strada - conclude - sarà il nostro modo per ricordarlo e ringraziarlo di una lunga e ricca vita".

Al momento non è ancora stata resa nota la data delle esequie.

Monia Savioli