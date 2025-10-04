Lugo, presto aprirà parte dell’auditorium

Una parte dell’auditorium di Lugo aprirà nei primi mesi del prossimo anno. Non sarà la struttura al gran completo, capace di 270 posti a sedere, ma una sua versione ridotta con 150 sedute. Nelle scorse settimane, anche grazie all’ordine degli arredi interni, si era diffusa la convinzione che l’auditorium sarebbe stato pronto entro poco, dando così la possibilità di effettuare iniziative, rassegne cinematografiche, ma non andare a "sostituire" il Teatro Rossini, ancora chiuso per i lavori di recupero post alluvione. "Il primo piano dell’auditorium è quasi pronto – conferma la sindaca di Lugo, Elena Zannoni –, abbiamo ordinato gli arredi e la struttura è già stata completata. Sono però cambiate alcune condizioni generali, tra cui, in particolare, la non rinviabile necessità di insediarsi a piano terra del cantiere per la struttura dell’Unione dei Comuni destinata ai giovani, ‘Emaldi 20’, finanziata con un bando regionale per circa 569 mila euro e che dovrà partire entro la fine dell’anno". Progetto, questo, che è in via di compilazione e conclusione.

"Il cantiere ci impone inevitabilmente di ripensare le vie di fuga previste – spiega la sindaca –, individuandone almeno un’altra, oltre all’entrata principale dell’auditorium, per poter aprire quanto prima, nella prima parte del 2026, con una capienza ridotta a 150 posti, ma che permetterebbe senza alcun dubbio di realizzare iniziative, assemblee e rassegne cinematografiche". Per poter aprire con la capienza da 270 posti serve una terza via di fuga, ma questa è legata al cantiere del piano terra e al recupero del contiguo fabbricato su corso Garibaldi, oggetto anch’esso di autonomo progetto, i cui tempi però non sono attualmente preventivabili. "La speranza di poter ovviare alla mancanza del teatro con la disponibilità dell’auditorium non trova oggi completa e immediata realizzazione – conclude la sindaca –, ma siamo fiduciosi che al più presto - i lavori del Teatro procedono come da programmi - avremo a disposizione questi due spazi vitali per la nostra città". I lavori per la struttura sono iniziati a metà del 2023 per un investimento di 2 milioni 250 mila euro, coperti in parte da fondi Pnrr. In fase di esecuzione si è poi chiesto un ulteriore finanziamento di 500 mila euro alla Regione per poter dotare il primo piano dell’auditorium delle attrezzature necessarie per poterne fare anche una sala cinematografica. Successivamente si è candidato il piano terra al bando della ex legge regionale 5 del 2018 per farlo diventare uno spazio per i giovani.

Matteo Bondi