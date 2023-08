Lugo, quasi ultimati i lavori all’Ipercoop

Entro i primi giorni di ottobre l’Ipercoop di Lugo tornerà a regime. Nonostante siano trascorsi ormai quattro mesi dall’alluvione che ha invaso il centro commerciale Globo e, soprattutto, il parcheggio sotterraneo dove sono collocati gli impianti elettrici a servizio della Coop, gli interventi di ripristino continuano. Ancora per qualch e settimana i clienti dell’Ipercoop troveranno i frigoriferi temporanei in sostituzione dei banchi frigo alimentati dalle macchine andate distrutte. Tempi più lunghi sono richiesti per riaprire il parcheggio sotterraneo.

La proprietà dell’immobile a cui appartiene non ha ancora completato la sostituzione degli ascensori che lo collegano all’area sopraelevata. In più, per renderlo di nuovo agibile servono nuove porte tagliafuoco – vanno sostituite quelle vecchie perché compromesse dall’acqua – e il ripristino dell’impianto antincendio. Per rassicurare la città anche a proposito delle indiscrezioni che davano in chiusura il punto vendita, la direttrice regionale dell’area Romagna e Marche di Coop Allenza 3.0, Iolanda De Simone, ha fatto visita ieri al negozio in compagnia del sindaco di Lugo, Davide Ranalli e di altri funzionari fra cui Mario Mazzotti, membro del consiglio di amministrazione di Coop Allenaza 3.0 e Michelangelo Vignoli, Presidente di zona soci Bassa Romagna.

Fino ad ora gli interventi messi in campo, hanno richiesto un finanziamento di oltre 325.000 euro. "La flessione riscontrata in questi ultimi mesi è stata minima per fatturato e presenze – spiega De Simone –. La risposta da parte dei clienti e soci di Lugo, in totale 21mila, ha dimostrato affetto e fedeltà per l’Ipercoop. Il parcheggio ora è l’elemento più critico. La sua riapertura permetterà di offrire un servizio ovviamente migliore non solo a vantaggio del negozio ma di tutto il centro commerciale. I tempi del ripristino si sono allungati – sottolinea – a causa delle difficoltà di reperire sia le nuove macchine sia la manodopera per installarle".

Il pieno ritorno alla operatività per l’Ipercoop del Globo avverrà, al momento, senza particolari novità. "I servizi offerti al momento sono completi – precisa De Simone. – L’ipercoop è completo di parafarmacia, ottico ed offre una ampia scelta nel reparto gastronomia. A settembre partiranno le nuove promozione dedicate in particolare ad uno dei fiori all’occhiello del negozio, vale a dire gli alimenti freschi e freschissimi".

"Ho partecipato a questa visita con piacere – ha commentato il sindaco di Lugo, Davide Ranalli – per testimoniare che l’Amministrazione Comunale è pienamente consapevole dell’importanza di queste opere di ripristino e si augura che si possano concludere al più presto".

Monia Savioli