Lugo, ritornano i mercoledì sotto le stelle

Ritornano gli eventi sotto le stelle nel centro di Lugo. Mercoledì 5, 12 e 26 luglio si rinnovano gli appuntamenti con i “Mercoledì sotto le stelle” e saranno tre serate dedicate a famiglie, bambini e giovani nel centro storico di Lugo. Una manifestazione che tiene alta l’attenzione su quello che è accaduto con l’alluvione tanto che i negozi e le attività commerciali che hanno subito danni potranno avere spazi nel Pavaglione per esporre i propri prodotti e manufatti.

"In questo anno così particolare realizzare i Mercoledì sotto le stelle non era scontato e per questo ringraziamo tutti coloro che si sono messi in gioco perché parliamo di artisti e realtà che sono state, esse stesse, colpite dall’alluvione – spiegano gli assessori agli Eventi Alessandra Fiorini, alla Cultura Anna Giulia Gallegati e alle Attività Produttive Luciano Tarozzi –. La città per la città, ci piace sintetizzare così il messaggio di queste tre serate nelle quali ci aspettiamo che il nostro centro storico sia frequentato da tantissime persone, da famiglie e da bambini". La giunta ha deliberato un investimento complessivo di 25 mila euro. Il 12 luglio un appuntamento speciale, una serata dedicata a Agostino Codazzi, nel 230° anniversario della sua nascita (12 luglio 1793) e nel trentesimo anniversario del gemellaggio di Lugo con l’omonima città colombiana (Augustin Codazzi). Previste una mostra documentale a cura della biblioteca Trisi, un concerto de La Corelli prodotto appositamente l’occasione e un laboratorio di disegno dal vero per bambini. Come sempre fondamentale la partecipazione dei Comitati di via Baracca e corso Garibaldi.

In via Baracca torna il tradizionale mercatino dei bambini e ragazzi e in via Codazzi lo speciale mercatino bimbi retrò. Nel tratto pedonale nelle tre serate si esibiscono Ganga Production con tre spettacoli di burattini. Il tutto fa da cornice a diverse realtà musicali del territorio con la speciale partecipazione della Scuola Comunale di Musica Malerbi il 5 e il 26 luglio in via Baracca. In piazza Savonarola spettacoli teatrali con Rete Sapere: il 5 luglio ’Se fossi te non sarei me” a cura di Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini. Il Pavaglione è il luogo della musica e dei giovani: il 5 luglio arriva dJs Loves Romagna, 12 Pollici Social Club APS e Flexi Dischi invitano ad una serata per raccogliere fondi finalizzati al recupero dell’archivio dischi e attrezzature audio perduti a causa dell’alluvione. Dalle 19 alle 23.30 alcuni dJs dell’associazione selezionano musica in vinile sul palco, per una serata benefica. Tutti i mercoledì aperta la Mostra “Come un’onda, come in volo 100 cavalli per Francesco Baracca” Palazzo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte in piazza Baracca: apertura straordinaria dalle 20.30 alle 23 a ingresso gratuito, con visita guidata prevista alle ore 21. Apertura serale negli stessi orari anche per il Museo Baracca.

Piazza Baracca sarà al centro di eventi e spettacoli: si parte il 5 luglio con l’ esibizione dei corsi di centro Studi Danza Asd. Piazza Trisi ospiterà anche esibizioni delle società sportive lughesi mentre in piazza Cavour il 5 luglio la Compagnia Tre Stelle presenterà “Never stop dreaming”. Per informazioni info point presso l’ingresso principale della Rocca che distribuirà le mappe dell’evento.