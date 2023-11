Lugo si prepara al Natale e a Capodanno

Il Natale si avvicina e anche a Lugo e nelle sue frazioni si comincia a respirare la magica atmosfera di festa. Ieri, alla presenza dell’assessore alla Promozione territoriale e urbana, Alessandra Fiorini, si è tenuta la presentazione del calendario di eventi. Già oggi all’interno del Pavaglione, alle 15 aprirà la pista del ghiaccio: si potrà pattinare fino al 14 gennaio. Bisognerà però attendere una settimana per poter assistere ad uno dei momenti più attesi, vale a dire l’accensione dell’albero di Natale (donato da Romagna Acque) e delle luminarie, in programma nel Pavaglione alle 17 di sabato 2, con la tradizionale distribuzione del panettone a cura dei volontari de ‘Il Tondo’. Inoltre, animazione e un appuntamento speciale, il Planetario Discovery- la grande cupola della scienza che, in piazza Mazzini (dalle 14 alle 19), ha l’obiettivo di incuriosire i più piccoli. Nel centro storico si ballerà con la musica itinerante della RetroMarching Band. Sempre sabato 2, il Museo Baracca promuove due mostre fuori dal museo, in un luogo insolito come l’ex DiPiù in via Macello Vecchio dove il pittore Cesare Baracca allestisce ‘Silver’, e alle Pescherie della Rocca dove Paolo Maggis espone con ‘Tremore’. Non mancherà poi il primo appuntamento con i mercatini Lugo Dona di Pro Loco sotto le logge del Pavaglione che si ripeteranno l’8, 9, 10, 16 e 23. Tante occasioni per i regali grazie ai volontari di Pro Loco per un’iniziativa che servirà a autofinanziare l’associazione dopo gli anni della pandemia e i danni subiti a causa dell’alluvione.

Giovedì 7 il collettivo Orizzontale inaugura, alle 16 nel cortile della Rocca Estense, la mostra ‘Piazze. Fenomenologie dell’inatteso’. Venerdì 8 alle 14.30 avverrà la partenza, da Madonna delle Stuoie, della ‘Xmas Run 2023’, con l’arrivo in piazza Baracca (previsto alle 17.15 circa) di tanti podisti vestiti da Babbo Natale. Alle 17,.30 ‘Magie di Luce’ del Laser Show al monumento di Baracca. Alle 18.30 le logge del Pavaglione si accenderanno con luminarie speciali che, una volta al giorno, creeranno particolari giochi di colore.

Sabato 9 alle 16.30 nel Pavaglione un appuntamento speciale: la compagnia Cicogne Teatro presenta ‘Parole sulla sabbia’. I mercati domenicali sono invece previsti il 10, 17 e 24. Giovedì 14 evento extra di Savio100: alle 18, nel salone Estense, ‘Savio 100 Atto secondo, il mito del cavallino tra Baracca e Ferrari’. Presentazione del libro di Albero Galassi e Rossano Novelli ‘Il circuito del Savio 1923-1927 tra storia e leggenda la prima vittoria di Enzo Ferrari’. Sabato 16, nel salone Estense, presentazione dei nuovi emblemi araldici del Comune di Lugo e del libro ‘Storia di Lugo. Dalla preistoria all’anno duemila’, di Leardo Mascanzoni. Alle 17 in piazza Mazzini le atlete della Ginnastica Artistica Lugo daranno vita ad Acrobatic_Christmas. Alle 18 al Pala Lumagni concerto della Scuola di musica Malerbi. Domenica 17 nella chiesa della Collegiata, appuntamento di Natale di Lugo Music Festival. Martedì 19 alle 20.45, Auser Lugo invita tutti in sala Baracca per una serata musicale con le ‘Insolite note’. Sabato 23 torna dalle 16 alle 19 il presepe vivente che anima il centro storico, mentre alle 17.30 nella Torre del Soccorso della Rocca l’associazione 12 Pollici Social Club apre la mostra ‘Baccara: 1973-2023’. Seguirà la proiezione del docu film dedicato al locale e diretto dalla regista Francesca Zerbetto. Domenica 31, grande appuntamento in piazza per il concerto di Capodanno: Mirco Mariani (intervenuto a sorpresa in collegamento video) con ‘Extraliscio’. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Lugo sceglie la piazza e la musica dal vivo per l’ultima serata del 2023. Un appuntamento dedicato a tutta la città a conclusione di un anno molto duro.

Luigi Scardovi