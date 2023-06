Lugo, sindaco contestato "Sistema sotto stress Monitoraggio e pulizia dei tombini in varie zone"

È il caso di dirlo: a Lugo piove sul bagnato. Dopo l’alluvione di metà maggio, a rincarare la dose ci hanno pensato le precipitazioni di sabato scorso quando, "in soli 20 minuti – puntualizzano dall’amministrazione – sono caduti 28 millimetri di acqua". Dalla Rocca sottolineano l’eccezionalità dell’evento atmosferico che ha riportato acqua nei garage e nelle case, allagamenti in varie parti del centro, dal Pavaglione al parco del Tondo e una spanna di acqua nella zona industriale e in diverse attività.

"Il nostro sistema fognario è in grado di far fronte a precipitazioni di portata pari a 6 millimetri di acqua all’ora – spiegano –. L’evento di sabato si è sommato alla situazione di forte stress del sistema fognario a seguito dell’alluvione". Le fogne pare non siano state in grado di scolare l’acqua pluviale non per il fango accumulato ma – dicono da palazzo – perché ancora piene di acqua". Un’ipotesi che non convince i lughesi, certi al contrario che la difficoltà mostrata dal sistema fognario sia legata alla sua scarsa manutenzione. Nella giornata di domenica gli interventi, già iniziati dal tardo pomeriggio di sabato, si sono susseguiti inseguendo le tante segnalazioni inviate dai cittadini. I tecnici di Hera, a cui è affidato il compito di gestire la rete fognaria, insieme a vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile del Trentino, accompagnati dal primo cittadino, hanno verificato, pulito e in qualche caso tolto i sifoni per favorire lo scorrere dell’acqua, i tombini e le bocche di lupo di via Salvemini, via Tintoretto, piazzale Tiziano, zona di largo Corelli con via degli Strauss, via Tellarini, viale Masi davanti all’ospedale, ma anche alla scuola ‘La Filastrocca’ e negli istituti di Voltana.

"Un’occasione per un confronto con i cittadini – scrive il sindaco Davide Ranalli sui social – che, come è ovvio, non è sempre facile ma offre una possibilità di ascolto diretto dell’esperienza. Tanto più importante in questo momento". Proprio in una di queste "occasioni" pare sia stato necessario l’intervento della Protezione civile onde evitare lo scontro fisico con un residente particolarmente alterato. Altri lughesi, più che parlare hanno preferito scrivere.

È il caso della lughese Roberta Stagni che al sindaco ha inviato una mail in cui lamenta "il repentino allagamento in data 3 giugno delle vie Donizetti, Cardinal Bertazzoli, Bach. Diverse abitazioni delle sopra citate vie sono state nel volgere di pochi minuti raggiunte dell’acqua, in quanto le caditoie non manutenute dagli enti preposti non hanno potuto ricevere l’acqua piovana. Riscontrando con rammarico che anche a seguito degli eventi alluvionali del 2 e del 17 maggio nessun intervento di manutenzione e ripristino è stato effettuato – continua – richiedo un immediato intervento a tutela delle abitazioni dei cittadini residenti nelle vie in oggetto". Insieme ad altri residenti, Roberta ha deciso di effettuare una perizia privata sulle caditoie, supportata dalla "testimonianza raccolta il 4 giungo dai vigili del fuoco che sono intervenuti in via Bach – sottolinea –, riscontrando una situazione di estrema criticità derivata da una decina di anni di mancata manutenzione".

Alla sua voce si aggiunge quella di Federica Tampieri che rileva come "nessuna ispezione è stata effettuata in via Donizetti, Cardinal Bertazzoli, Bach" in contrapposizione a quanto affermato dal sindaco che promette un eventuale ritorno in zona, dovesse essere necessario. Alla lista di chi chiede più manutenzione c’è anche l’associazione e il gruppo politico ‘Per la Buona Politica’ autore, nel 2020 e nel 2022 di due interpellanze dedicate allo stato degli interventi di manutenzione effettuati da Hera su caditoie, tombini e rete scolante.

Monia Savioli