Lugo Street Food festival nel weekend

Tre giorni tra buona musica e e prelibatezze da oggi a domenica al parco delle Lavandaie (ex parco dei Mulini) in via Don Angelo Ceroni 12 a Lugo. Tutto questo è il Lugo Street Food festival, l’appuntamento che inizia oggi dalle 18 alle 24 con food truck a cura di EuroEventi food e dalle 21 esibizione di Bon Scott Experience, tribute band degli AcDc. Domani si comincia alle 11 per continuare fino a mezzanotte e dalle 21 esibizione dei Whisky Wives tra hard rock e glam anni ’80 e ’90. Gran finale domenica dalle 11 a mezzanotte. Alle 12 è prevista musica con intrattenimento per bambini, mentre alle 20.30 esibizione dei The Cadillac, rock’n’roll live band. L’ingresso è libero. Info. 339.8462889.