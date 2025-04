Lugo, svincolo chiuso fino al 30 giugno

Fino al prossimo 30 giugno, a meno di ulteriori proroghe, lo svincolo di Lugo dell’autostrada per chi proviene da Ravenna, rimarrà chiuso. A darne comunicazione, sottolineando il proprio "rammarico", è stata la sindaca della città Elena Zannoni. "A margine di una call avvenuta in febbraio scorso - ricorda la sindaca - avevo espressamente chiesto conferma della riapertura al 30 marzo, dopo che già questa era la scadenza prorogata rispetto a novembre. Non è nostro uso contestare lavori di miglioria o interventi utili alla sicurezza delle persone, ma chiediamo di essere aggiornati da Autostrade sulle problematiche che portano questi ritardi, sul cronoprogramma dei lavori e avere una data certa di riapertura, possibilmente precedente al termine del 30 giugno, per non sommare il disagio che i cittadini e le imprese del territorio stanno già subendo da mesi, con quello causato dall’approssimarsi della stagione estiva e del traffico locale di collegamento al litorale".

Lo svincolo è chiuso da novembre del 2024 per un aggiornamento dell’impiantistica verticale, in particolare deve essere sistemato un nuovo display elettronico.

Da fonti di Autostrade per l’Italia si apprende che il ritardo sia dovuto alla non conformità del terreno, dove dovrebbe essere impiantato il basamento del nuovo display, rispetto a quanto preventivamente ipotizzato nel progetto.

Questo avrebbe comportato lo studio di un nuovo progetto esecutivo, dopo le dovute indagini geologiche.

La notizia ha scatenato una serie di rimostranze da parte dei cittadini nei confronti dell’annuncio della sindaca, soprattutto nei social, tanto che lei stessa ha dovuto precisare che, sia i lavori che la titolarità dello svincolo, non sono in capo nè al Comune di Lugo, né all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ma di Autostrade per l’Italia.

