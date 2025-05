Lugo: tornano disponibili i parcheggi di piazza XIII Giugno

Tornano disponibili i parcheggi di piazza XIII Giugno a Lugo. A giugno partirà il terzo e ultimo stralcio di lavori per il rifacimento della piazza lughese. Salvo imprevisti, dal 18 giugno - con il completamento del secondo stralcio - torneranno nella piena disponibilità la maggior parte dei parcheggi della piazza, a eccezione di quelli adiacenti al complesso dei Diamanti, interessati appunto dai lavori del terzo stralcio. I lavori sono affidati all’impresa generale di costruzione Zini Elio.

"Nella sua veste definitiva – si legge nella nota –, la piazza disporrà in totale di 200 parcheggi (4 per disabili, 4 per ricarica auto elettriche, 4 riservati alla Stazione dei Carabinieri e 188 generici). Ventitrè le alberature previste, che saranno messe a dimora dopo l’estate; ciascun albero disporrà di una superficie permeabile superiore rispetto a quella precedente, per garantire una crescita in salute della pianta e mitigare maggiormente l’effetto ’isola di calore’ del parcheggio".

Continua la nota: "Maggiori saranno anche le aree a verde e con superficie drenante, che contribuiranno a rendere il luogo più accogliente. La viabilità nel parcheggio sarà regolata da segnaletica di cantiere fino al completamento del terzo stralcio di lavori, previsto per l’autunno".

I lavori, iniziati ad aprile 2024, hanno riguardato il completo rifacimento della piazza per recuperare lo spazio pubblico, resosi per la maggior parte inagibile a causa di gravi dissesti dovuti a errori esecutivi precedenti.

I dissesti erano causati dall’utilizzo di materiale di sottofondo inadeguato per la presenza di terre caratterizzate da un eccessiva frazione di materiale fine: l’area in esame (6.700 metri quadrati complessivi) era già stata interessata da interventi correttivi parziali, che però non erano stati sufficienti a consentire il normale uso del parcheggio. I lavori attuali hanno comportato la completa rimozione delle alberature, dell’asfalto e e degli strati di fondazione, nonché di tutti gli impianti e strutture (fognature, illuminazione, griglie di drenaggio, eccetera).

Il costo complessivo dell’intervento è di 1,4 milioni di euro, finanziati interamente dal bilancio comunale.