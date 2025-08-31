Lugo, verde e manutenzione nei cimiteri

Area Blu, la società affidataria della gestione dei servizi cimiteriali di Lugo, ha diffuso una nota per fare il punto della situazione rispetto agli interventi in corso negli ultimi mesi nei complessi cimiteriali del comune, avviati a seguito di un monitoraggio approfondito a cui aveva preso parte anche la sindaca, Elena Zannoni, in prima persona. Lo scorso anno erano emerse varie criticità rispetto alla manutenzione e al decoro dei cimiteri. "Negli ultimi mesi abbiamo lavorato insieme ad Area Blu per affrontare le problematiche evidenziate dai cittadini e che io stessa ho avuto modo di verificare durante una serie di sopralluoghi - ha commentato la sindaca -. L’obiettivo è restituire piena dignità e decoro ai nostri cimiteri. Continueremo a monitorare costantemente la situazione affinché i cittadini possano trovare in occasione della Commemorazione dei defunti e nell’intero arco dell’anno spazi più curati, sicuri e rispettosi della loro funzione". La società fa sapere che i controlli hanno evidenziato una criticità significativa nella gestione del verde, in particolare lungo i viali ghiaiati. La problematica è legata alla presenza anomala di Eleusine Indica, una specie infestante di gramigna non riscontrata in altre aree del territorio, che ha ostacolato il mantenimento del decoro e degli standard di manutenzione.

"In accordo con il Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna - riporta la nota - è stata definita una strategia di intervento mirata, che ha previsto l’attesa della piena crescita della vegetazione infestante per garantire l’efficacia dei trattamenti. Tale approccio ha comportato un temporaneo deterioramento dell’aspetto dei viali, funzionale però al buon esito delle operazioni. Attualmente, i prodotti impiegati stanno mostrando i primi risultati e sono in corso le attività di sfalcio, rimozione delle erbe infestanti e pulizia approfondita delle aree interessate". Durante l’estate sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti i cimiteri del territorio, con particolare attenzione agli sfalci e ai diserbi. Nei cimiteri del forese, le potature delle siepi sono in fase avanzata e proseguiranno nel mese di settembre anche presso il cimitero monumentale, unitamente alla sistemazione delle alberature. Parallelamente, si è provveduto alla sistemazione dei vialetti secondari con il reintegro della ghiaia dove necessario. A partire da settembre, prenderanno avvio i lavori di riqualificazione dei viali nella parte sud del cimitero cittadino, oltre alla pulizia e al livellamento di alcuni campi di sepoltura. "Ulteriori interventi hanno riguardato il contenimento della presenza dei piccioni - conclude la nota -, il ripristino delle piastrelle sconnesse, la sistemazione e la rimessa in funzione delle porte e delle serrature dei servizi igienici, nonché la verifica delle fontanelle, dei cancelli automatici e la regolare attività di pulizia e spazzamento delle superfici".

Matteo Bondi