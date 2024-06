Lugo, via Sassoli chiusa al traffico: quando e perché

Lugo (Ravenna), 13 giugno 2024 – A Lugo, per consentire i lavori di demolizione di un fabbricato che fa parte di un complesso edilizio in ristrutturazione, da lunedì prossimo (17 giugno) fino a sabato 29 giugno sarà chiusa al traffico via Sassoli.

Durante gli orari di lavoro del cantiere sarà garantito, per motivi di sicurezza, l'accesso ai soli pedoni residenti lungo la via, accompagnati da personale del cantiere, mentre al di fuori degli orari di lavoro l'accesso sarà garantito, sempre solo ai pedoni, utilizzando un corridoio allestito per l'occasione.

I veicoli che dalla stazione ferroviaria dovranno raggiungere la via Circondario ponente percorrendo viale Degli Orsini, dovranno svoltare a sinistra in via Fermini, poi in via Garibaldi e al semaforo svoltare a sinistra in via Biancoli, mentre chi proviene da viale Bertacchi per raggiungere la zona della stazione dovrà svoltare a sinistra in via Garibaldi, al semaforo con via Biancoli, poi percorrere via Codazzi, via Baracca e svoltare in viale Degli Orsini. Saranno posizionati cartelli informativi riguardanti la chiusura di via Sassoli anche nella rotatoria di via Circondario Ponente/viale Bertacchi e nella rotatoria di viale De Pinedo/Degli Orsini/Oriani.

Ultimati i lavori di demolizione, dal 30 giugno e per circa due anni, via Sassoli sarà utilizzata dai mezzi del cantiere per proseguire la ristrutturazione del fabbricato; per arrecare il minor disagio possibile, la circolazione veicolare sarà a senso unico con direzione di marcia dalla stazione ferroviaria a via Circondario ponente.