Lugo, centro invaso da tantissime persone per il Vintage Festival

Lugo (Ravenna), 15 ottobre 2023 – Sono migliaia le persone che tra ieri e oggi hanno invaso il centro storico di Lugo (FOTO) in occasione della 33esima edizione del ‘Lugo Vintage Festival’, weekend dedicato alla cultura vintage. Alla kermesse, che rappresenta un punto di riferimento in Italia e non solo, a vendere e a scambiare i ‘tesori’ delle loro soffitte sono circa 300 espositori (provenienti un po’ da tutta Italia), la maggior parte dei quali non è commerciante di professione, ma amante degli oggetti vintage.

Tra le colonne del Pavaglione o negli spazi di piazza dei Martiri e via Baracca si può trovare la collezione di borse di Roberta di Camerino o ammirare i vecchi impianti hi-fi che riportano subito alla memoria gli anni ‘80, o ancora i mobili di modernariato fino ai giocattoli e bici d’epoca o lo street wear anni ‘90. Tutte le varietà della moda e del costume d’epoca sono rappresentate nella due giorni lughese, complice anche il cambio guardaroba autunnale. Tra le tante iniziative, oggi (domenica) in piazza Mazzini, spazio alle note del boogie woogie e dello swing (anche per chi muove i primi passi).

A partire dalle 16 sarà infatti possibile ricevere lezioni di ballo gratuite, non prima di aver provato dalle 15 lo Shim Sham, il ballo di gruppo più in voga al momento nel mondo swing& rock’n’roll,. Sempre oggi, alle lezioni si affiancherà il concerto di The Cadillac. Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Lugo Music Festival. In primo piano la solidarietà, perché chi parteciperà alle lezioni di ballo potrà decidere di donare per sostenere i cittadini colpiti dall'alluvione dello scorso maggio.

Alle Pescherie della Rocca si potrà ammirare (fino al 22 ottobre) in versione estesa la mostra ‘The show must go on’, della collezione del lughese Mago Jabba recentemente scomparso. Una mostra unica nel suo genere che unisce la meraviglia di oggetti da wunderkammer a cimeli circensi e strane memorabilia magiche risalenti fin ai primi ‘900. E ieri (sabato) davanti alle Pescherie della Rocca è arrivata l'antica carrozza dei fenomeni da baraccone. Gli spettatori più audaci hanno potuto ammirare curiosità, illusioni, magie e fenomeni straordinari come Abraxas, l'uomo che non teme il dolore, Miss Purple l'ingoiatrice di spade, Nicole l'illusionista e, il fenomeno umano unico al mondo, Grace la donna vivente senza testa. Come sempre il festival, che si concluderà oggi alle 19, è a ingresso libero. Tutte le informazioni su www.vintageperungiorno.com.

