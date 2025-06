’Lugocontemporanea’ raddoppia. Oggi Sturba e il Quartetto Mirus

Non si ferma Lugocontemporanea, che propone questa sera alle 21 al Chiostro del Carmine (piazza Trisi, a Lugo), l’esibizione di Valeria Sturba ’La Musica diSturba’ (ingresso gratuito). Sturba suona violino, theremin, synth, looper, toys; giovane polistrumentista, cantante e compositrice abruzzese trapiantata a Bologna, Valeria Sturba suona come detto violino, theremin, tastiere, synth, looper e giocattoli sonori. Il suo percorso artistico abbraccia dalla canzone d’autore all’improvvisazione libera, dal rock al jazz fino all’elettronica e il minimalismo. Si occupa anche di sonorizzazione di film muti, di colonne sonore originali e di composizioni per spettacoli teatrali. Ha collaborato con Ermanno Cavazzoni, Tristan Honsinger, Enrico Gabrielli e Calibro35, Cristina Donà. Fabrizio Puglisi, Médéric Collignon, Stefano Benni, Hamid Drake, Elio e le Storie Tese, Neri per Caso, Pasquale Mirra, Grande Abarasse Orchestra di John De Leo, Giancarlo Schiaffini. Per Lugocontemporanea 2025 si presenta in Solo per interpretare alcuni brani del suo ultimo album “Le Cose Strane”; con il suo il avveniristico set-up costituito da strumenti a corda elettrificati e marchingegni variopinti pieni di pulsanti e manopole, aggiunge e moltiplica suoni creando canzoni visionarie che si sperdono ora in paesaggi surreali ora in abissi noise.

Alle 22.30, sempre al Chiostro, toccherà al Quartetto Mirus, composto da Federica Vignoni e Massimiliano Canneto al violino, Riccardo Savinelli alla viola e Luca Bacelli al violoncello. Il quartetto ha suonato in diretta radiofonica per la NDR Tedesca e per Rai Radio3 a Piazza Verdi e per Concerti del Quirinale. Ha collaborato con M.Brunello, il Quartetto Belcea e il Quartetto Kuss, M.Hacknazaryan, M. Perrotta. I membri del Quartetto Mirus fanno inoltre parte dell’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado.