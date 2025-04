Lugorun 2025, domenica tutti di corsa

Torna domenica, 4 maggio, la LugoRun, l’appuntamento di running e walking promosso dal Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo che ha come obiettivo primario quello di coinvolgere appassionati di podismo e camminate, ma anche, in maniera più ampia, l’intento di promuovere l’attività motoria e contrastare la sedentarietà attraverso un progetto in grado di coinvolgere tutte le fasce della popolazione e persone di ogni età. Un’edizione che si preannuncia da record con il numero di partecipanti alla 21 km già maggiore dello scorso anno con le sole pre-iscirzioni. Il tutto grazie all’impegno della Uisp e delle sue società del settore podismo affiliate, ma anche all’apporto dell’Asd Liferunner, coinvolta in prima linea con il suo staff, e al supporto dell’amministrazione comunale lughese, oltre che della Contesa Estense, dell’associazione di Protezione Civile Aari-Cb e di tantissime altre realtà del terzo settore di tutta l’area. Alle 9 il via della Lugorun21k, la Mezza Maratona agonistica.

Tutti a caccia del successo centrato nel 2024 da Luca Facchinetti con il crono di 1h08’57’’ in campo maschile e da Giorgia Bonci, vincitrice delle ultime due edizioni nella prova femminile (nel 2024 con il tempo di 1h25’40’’). Il vincitore assoluto della prova sui 21Km si aggiudicherà anche quest’anno il Memorial Adriano Guerrini, giunto alla 13esima edizione e dedicato al sindaco di Lugo dal 1965 al 1976, trofeo assemblato a mano in mosaico dal laboratorio Annafietta.

Pochi minuti dopo la partenza della gara competitiva, il via della Lugorun Walk, la ludico motoria per tutti coloro che vorranno camminare o correre per le strade della città su un percorso totale di poco più di 8 km, senza classifica o cronometraggio.

Un evento dentro l’evento che negli ultimi anni si è rivelato la vera festa in movimento della città, adatta a tutti. Subito dopo la partenza della ludico motoria, dalle 9,30 prenderà il via la Lugorun Kids Progetto Scuole. Un’iniziativa nata solamente nel 2023, ma che già nel 2024 ha portato in piazza oltre 1.600 partecipanti, tra bambini e familiari.

Il progetto, che prevede un percorso di meno di 6 km nel centro della città, da questa edizione è stato allargato, grazie alla collaborazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a tutte le scuole elementari della Bassa Romagna. Si parte e si arriva al Pavaglione e, tutti i percorsi, anche quelli Walk e Kids saranno interdetti al passaggio delle auto. Il principale simbolo della manifestazione sarà la medaglia realizzata per l’evento e riservata ai primi 600 iscritti della gara sui 21Km.

Una medaglia che quest’anno porta il nome ‘Il palco dell’orgoglio’ con una splendida riproduzione degli interni del Teatro Rossini.

Se le adesioni online alla gara Lugorun21K si sono chiuse il 28 aprile e quelle di Lugorun Kids Progetto Scuole saranno gestite direttamente dagli istituti scolastici, le iscrizioni della Lugorun walk ludico motoria si effettueranno anche a ridosso della manifestazione e in presenza per facilitare la partecipazione, ma già ora è possibile aderire rivolgendosi agli uffici Uisp di Lugo. Un gazebo iscrizioni sarà allestito in piazza Mazzini, dentro al Pavaglionei. Maggiori informazioni su lugorun.com.

Matteo Bondi