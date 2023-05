Lugorun, domenica al via in trecento

Sarà una giornata di sport, benessere, socializzazione e amicizia per tutto il territorio romagnolo. Domenica la piazza del Pavaglione, tantissime strade del centro e della periferia si accenderanno dei suoni e dell’allegria di Lugorun. Il Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo propone un evento che ha come obiettivo primario quello di coinvolgere appassionati di podismo e walking, ma anche, in maniera più ampia, promuovere l’attività motoria e contrastare la sedentarietà. A pochi giorni dal via cresce l’attesa per quello che in poco tempo è diventato evento di riferimento grazie non solo all’impegno della Uisp e delle sue società affiliate, ma anche al fondamentale apporto della giovane Asd Liferunner, e al supporto dell’Amministrazione comunale lughese, oltre che della Contesa Estense e di tantissime altre realtà del terzo settore. Domenicanelle prime ore del mattino è prevista l’esibizione di musici e sbandieratori dei quattro rioni lughesi che dal 13 maggio daranno vita al programma di sfide e rievocazioni medievali della tradizionale Contesa Estense.

A seguire, sempre nel piazzale del quadriportico del Pavaglione, Uisp organizzerà la Fit For Run, appuntamento di ’riscaldamento attivo’ per tutti con esercizi motori di preparazione. Alle 9.45 l’attesissimo via alla Lugorun21K, la Mezza Maratona agonistica che quest’anno sarà valida anche per l’assegnazione dei titoli del Campionato Regionale Uisp Emilia-Romagna 2023, sia in campo maschile che in quello femminile, sia individuali che a squadre, con la distinzione fra le diverse categorie così come previste dalla Struttura di Attività di Atletica Leggera Uisp. Una gara che si preannuncia di alto livello, con le iscrizioni che hanno già abbondantemente superato quota 300. Il punto d’arrivo sarà sempre la piazza del Pavaglione, dopo essere transitati in zona stadio e nei pressi della Rocca Estense (il percorso oltrepasserà due volte il Canale Emiliano Romagnolo). Il vincitore assoluto della prova sui 21Km si aggiudicherà anche l’undicesimo Memorial Adriano Guerrini, dedicato al sindaco di Lugo dal 1965 al 1976, trofeo anche quest’anno assemblato a mano in mosaico dal laboratorio Annafietta. Alle 10 al via la ludico motoria per tutti coloro che vorranno camminare o correre per le strade di Lugo su un percorso totale di circa 9 km; ideato anche un percorso di 6 km per i bambini di elementari e medie. Info: www.lugorun.it