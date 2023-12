Lui dal carcere ai domiciliari: "Mai picchiato o violentato"

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha consegnato una memoria con spontanee dichiarazioni con cui ha negato di avere mai picchiato o violentato la ex. Ha sì ammesso i litigi: ma senza pugni o calci e con schiaffi reciproci. Ha infine assicurato di volere tornare a rivolgersi al Sert e alla psichiatria per risolvere alcuni suoi problemi personali. Ma soprattutto ha sottolineato di non avere intenzione di rivedere lei.

Ha ottenuto nei giorni scorsi i domiciliari l’ultra-quarantenne ravennate che era finito in carcere una volta denunciato dalla ex compagna per maltrattamenti e abusi sessuali. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Manetti, il gip Andrea Galanti, lo stesso che aveva emesso la misura restrittiva chiesta dalla procura, aveva delineato la "pericolosità sociale" pur ravvisando la necessità di ascoltare altri testimoni. La ex, davanti ai carabinieri della Stazione principale, non aveva lesinato su alcun dettaglio, nemmeno personale: non aveva fatto mistero ad esempio di avere conosciuto il suo partner in un centro di disintossicazione. La loro relazione era però via via scivolata in liti sempre più accese. Dall’autunno 2020 erano cominciate a volare le botte: "Calci e pugni" ma "mai in faccia - aveva detto lei a verbale - poiché lui aveva paura che la gente potesse vedere i segni lasciati".

La donna, sebbene avesse scelto di non andare mai in pronto soccorso, aveva anche descritto abusi sessuali, pugni, calci con scarpe anti-infortunistica, lancio di oggetti; e ancora prese per il collo fino a sollevarla da terra: "Ricordo di averne prese tante, ma tante". Il culmine, la scorsa estate, con "episodi di soffocamento". Oltre a tutto ciò, nelle accuse figurano una miriade di insulti. Tipo che "lui era un uomo e lei doveva solo limitarsi a (...) quando e come voleva lui". O ancora che "lei doveva pulire, lavare e stirare e stare zitta poiché lui la manteneva". Ma anche che "la ex fidanzata era meglio".