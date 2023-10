’Lui era Trinità’ presentato a Roma

Oggi alla festa del Cinema di Roma verrà presentato il documentario ’Lui era Trinità’ su Italo Zingarelli, produttore cinematografico e lughese di nascita, che produsse i film di successo della saga di Trinità con Bud Spencer e Terence Hill. Il documentario si potrà vedere anche in prima serata su Rai3 domani sera alle 21.20.

A Lugo c’è ovviamente attesa e interesse per questa produzione che dà lustro all’avventura cinematografica di un concittadino. Su di lui il cineclub Italo Zingarelli e l’associazione Lugo Music Festival hanno molto lavorato, in collaborazione con il Comune, per ricordarlo adeguatamente attraverso varie iniziative: dagli incontri alle proiezioni fino alla targa commemorativa apposta nel 2021 presso la casa natale di corso Garibaldi 32 e al grande manifesto realizzato da un grande cartellonista del cinema come Renato Casaro che lo ritrae assieme ai due attori.