Luigi Ferrari, pagine di Shakespeare alla ’Trisi’ di Lugo

Alle 21, presso la sala Codazzi della biblioteca Trisi di Lugo, lo scrittore Luigi Ferrari presenterà al Caffè Letterario il suo ultimo libro ’Il cenacolo di Shakespeare’ edito da ’Il Nuovo Melangolo’. La serata, ad ingresso libero, sarà introdotta da Daniele Serafini. Il romanzo storico di Ferrari ha al centro la fatidica data del 1623, anno di pubblicazione del ’First Folio’ di Shakespeare. Il libro ripropone la questione della reale paternità delle opere attribuite al bardo di Stradford.

Ferrari è nato a Milano nel 1951. Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1975 e diplomato in composizione e in analisi musicale presso il Conservatorio Verdi di Milano nel 1976, è stato direttore dell’attività musicale al teatro Fraschini di Pavia (1981-85), direttore artistico del teatro Comunale di Bologna (1987-91), direttore artistico del Rossini Opera Festival di Pesaro (1992-2000).