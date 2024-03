La storia a lieto di fine di Luigi: “Ora cammino di nuovo con le mie gambe”

Cotignola (Ravenna), 7 marzo 2024 – Nel 2020, dopo una caduta durante in escursione in alta montagna, aveva subito una frattura esposta e scomposta complicata in seguito da osteomielite cronica. Grazie anche grazie ai trattamenti eseguiti dall’équipe guidata dal prof. Arnaldo Filippini (specializzata in ferite difficili e osteomielite) presso il Maria Cecilia Hospital a Cotignola, ha ottenuto una guarigione stabile da oltre un anno.

“Oggi – spiega Luigi, 33 anni, protagonista (suo malgrado) di questa storia a lieto fine – cammino con le mie gambe, sono stato fortunato. Spero che la mia testimonianza sia utile per altre persone. Esistono delle eccellenze italiane che possono fare la differenza”.

Tutto ha avuto inizio il 26 ottobre 2020 quando “durante un’escursione in montagna -. racconta Luigi - sono rotolato giù per 50 metri. Sono stato recuperato dal soccorso alpino privo di sensi, rianimato sul posto e portato in ospedale. Lì sono stato operato d’urgenza per le fratture alla schiena, al piede, al bacino, alla cassa toracica, ed avevo inoltre un’emorragia interna. Ho subito diversi interventi fino alla stabilizzazione, ma il piede presentava dei problemi. La ferita non guariva, nonostante un anno di fissatore esterno. Un ortopedico un giorno mi suggerì di rivolgermi ad un luminare ed è così che conobbi il prof. Filippini. Sono stato sottoposto alla prima operazione una settimana dopo la prima visita a Maria Cecilia Hospital. Oggi, a distanza di poco più di un anno da quel giorno, posso affermare che quanto fatto dall’équipe del prof. Filippini mi ha permesso di tornare a camminare. Ovviamente mi sono dovuto riadattare a nuove abilità, tante cose non le posso più fare ma ho trovato altre passioni: oggi faccio molte camminate, vado in bicicletta, pratico la ginnastica a corpo libero, sono attività più tranquille ma che per me sono soddisfacenti”.

Il professor Filippini racconta di aver conosciuto Luigi alla fine del 2022, quando “si è rivolto alla mia équipe dopo la diagnosi di osteomielite cronica refrattaria fistolizzata. Questo significa che la ferita riportata al piede in seguito all’incidente in montagna non era guarita correttamente e degli agenti patogeni stavano consumando il tessuto osseo e presentava delle ulcere. La cronicità era dovuta al fatto che la ferita non rispondeva alle terapie antibiotiche. Abbiamo quindi eseguito degli interventi di debridement (procedura per rimuovere tessuti morti o infetti) con un approccio radicale di rimozione dei tessuti necrobiotici che potevano dare origine ad una nuova infezione; abbiamo inoltre eseguito un intervento per migliorare la vascolarizzazione della zona traumatizzata e ricostruito il tessuto tibiale mancante impiegando tessuto autologo (ovvero proprio del paziente), al posto di mezzi di sintesi metallici che presentano un rischio più elevato per una ripresa dell’infezione, prelevandolo dal perone. In casi di traumi trattati in un secondo tempo, specialmente su paziente politraumatizzato, la guarigione non è semplice. Il ragazzo era candidato ad amputazione sotto il ginocchio, ma grazie a queste procedure siamo stati in grado non solo di salvare l’arto, ma di rendere l’arto stesso funzionale per le attività quotidiane ed anche per la maggior parte delle attività sportive senza dolore. Oggi, a distanza di un anno, possiamo affermare di aver ottenuto una guarigione stabile”.