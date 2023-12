Luigi Ricci, il miglior fotografo dell’Ottocento

Nasceva a Ravenna due secoli fa, il 9 dicembre del 1823, Luigi Ricci, padre di Corrado, che si guadagnò una certa fama, non solo locale, come scenografo e fotografo. Dopo aver studiato scenografia a Bologna fu ammesso alla locale Accademia di belle arti dove dimostrò "somma attitudine per l’arte prospettica", qualità che però non gli procurò nessun mecenate che gli garantisse il proseguimento degli studi tant’è che si vide costretto a ritornare a Ravenna dove cominciò a lavorare come scenografo per il vecchio teatro. Per Ricci, però, non fu facile ritagliarsi uno spazio in un settore che all’epoca era esclusivo monopolio dello scenografo faentino Romolo Liverani ma il suo estro ben presto prevalse tant’è che le sue scenografie furono allestite non solo a Ravenna ma anche nelle Marche, in Umbria e nel Veneto e nel 1857 fu perfino invitato ad Atene per decorare il massimo teatro.

I suoi lavori catturarono anche l’attenzione di due scenografi dell’Opera di Parigi che, venuti a Ravenna per motivo di studio, dopo aver visto le sue scenografie vollero conoscerlo personalmente. Molto importante per Ravenna è stato il suo lavoro di fotografo perché il Ricci, oggi considerato il maggior fotografo ravennate dell’Ottocento, fotografò in particolare i nostri monumenti “per eternare con questo potente mezzo la vera immagine, senza che la mano dell’uomo possa alterarla, e nello stesso tempo per appagare l’interessante curiosità e l’ammirazione dei lontani”. Dopo la morte di Ricci il laboratorio fotografico passò alla moglie e successivamente alla famiglia Bonavita che lo gestì fino al 1930. A questo punto Santi Muratori e il soprintendente Renato Bartoccini proposero al Comune di acquistare il prezioso materiale ma la trattativa non fu facile perché l’allora podestà non si mostrò particolarmente interessato. Fu anche coinvolto nella vicenda il figlio Corrado Ricci che pur di salvaguardare il lavoro di suo padre cercò di contribuire all’acquisto del prezioso materiale sborsando di tasca sua mille lire. Tutta la vicenda è stata raccontata da Paola Novara nel libro “L’attività di Luigi Ricci attraverso i cataloghi del suo laboratorio” (Fernandel). Va anche ricordato che è di Luigi Ricci la famosa fotografia che ritrae Pio Feletti, il “mastro muratore” al quale cadde fra le braccia la cassetta contenente le ossa di Dante. Colpito dal colera, Ricci fu uno dei pochi a cavarsela. Subì anche un grave incidente cadendo da cavallo. Morì nel 1896 dopo otto anni di lunghe sofferenze.

Franco Gàbici