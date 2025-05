Luisa Quadalti Senzani è Cavaliere del Lavoro

Tale nonno tale nipote: anche Luisa Quadalti Senzani, come suo nonno Iro Senzani, fondatore dell’azienda di famiglia, ha ottenuto l’onorificenza a Cavaliere del Lavoro. L’imprenditrice è ora alla guida dell’azienda fondata dal nonno nel 1953, la Senzani Brevetti, nella quale lavora già la quarta generazione della famiglia, considerando che le figlie di Luisa Quadalti Senzani sono entrambe in forze all’impresa impegnata nel settore del packaging.

Luisa Senzani è presidente dell’azienda dal 2000. Una realtà che conta centodue dipendenti – tutti concentrati a Faenza, per un’età media di appena 38 anni – ma soprattutto decine di brevetti, messi a punti nel corso dei decenni, nel tentativo di ideare macchine per il confezionamento sempre più performanti.

"Siamo impegnati in vari settori – spiega Luisa Senzani – dall’alimentare al chimico, fino al petfood, ovunque insomma occorrano scatole rigide per contenere i materiali". Fra i colossi con cui collabora figurano Nestlè, Barilla, Procter & Gamble, Philip Morris e Unilever.

"Barilla utilizza ancora un macchinario che la nostra azienda le fornì per la prima volta nel 1968, senza mai interrompere la collaborazione". Il settore richiede performance elevatissime: "Nestlè ad esempio ha chiesto di fornirle un imballaggio che abbia un’efficienza superiore al 99%". L’azienda esporta in Europa, negli Stati Uniti ma anche in Cina: l’export rappresentano circa il 90% del fatturato. "Il commercio globale vive un momento delicato, dovuto prima alla chiusura del canale di Suez per via della crisi in Yemen, e poi per via dei timori legati ai dazi ipotizzati dagli Stati Uniti. Ma il settore dell’imballaggio è tra i meno colpiti: pressoché ogni prodotto infatti ha bisogno di essere confezionato".

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona governance.