L’ultima foto dello stabilimento Cisa

Una delle ultime immagini del complesso industriale della Cisa. Era stato costruito sulla allora via Emilia nell’immediato dopoguerra dopo che lo stabilimento avviato nel 1926 a Firenze dai faentini Luigi e Pina Bucci era stato distrutto dai bombardamenti. Nel 1958, alla morte di Luigi, al nipote Roberto Bucci si affiancò, nella direzione dell’azienda, Deo Errani. Acquisita dal gruppo Allegion, la società nel 2017 ha trasferito la produzione in via Granarolo e nello stesso anno iniziò l’abbattimento dello stabilimento di via Oberdan, sull’area nel 2018 nacque il supermercato Lidl.

A cura di Carlo Raggi