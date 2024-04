L’ultima immagine del molino Pineta

Aprile 1998: la banchina di destra della darsena di città, quella di via d’Alaggio, presenta ancora tutte le strutture industriali e le infrastrutture operative, in gran parte ancora attive e ci sono navi attraccate. L’edificio che svetta sulla parte destra della foto e che comprende anche due file di quattro alti silos è il molino Pineta, al cui posto nel 2010 (angolo via Zara) è sorto un condominio che ne ricorda le fattezze, progettato da Adriano Antolini. La bassa costruzione bianca (angolo via Perilli) è l’ex magazzino di cementi Samea, i cui muri da tempo sono supporto per bravi writers.

A cura di Carlo Raggi